教宗三钟经：不可与世俗思维同化，却要为基督作证

教宗良十四世在冈道尔夫堡带领信众诵念《三钟经》，强调「秉持真理行事是有代价的，因为世界上有人选择谎言」。

（梵蒂冈新闻网）「美善不见得会在自己周围找到正面的回应。相反地，有时候，正是因其美好，不接受美善的人感到厌烦，行善的人最终遭遇强力反对，甚至忍受强权和滥权。」教宗良十四世8月17日在冈道尔夫堡夏宫门口带领信众诵念《三钟经》，在念经前以这段话阐述耶稣的使命是「反对的记号」。

当天中午在冈道尔夫堡夏宫前的自由广场聚集了大约2500名朝圣者和信友。教宗向他们表示，主耶稣「虽然谈论爱与正义」，但祂的讯息被「拒绝」，因此耶稣「遭反对、被逮捕、受侮辱、遭殴打、被钉在十字架上」。教会初期有许多基督徒团体也有同样的经验。这些「爱好和平的团体虽然有其限度，却尽其所能活出耶稣善师爱的讯息。尽管如此，他们还是遭遇迫害」。

「秉持真理行事是有代价的，因为世界上有人选择谎言，而且因为魔鬼利用机会，成天试图阻挠善行。」

在善内坚定不移

然而，耶稣助祐我们，邀请我们「不要屈服，不可与这种世俗思维同化」。祂敦促我们坚定不移地为「所有人」行善，也要惠及「那些使我们受苦的人」，不可「报复强权，却要在爱德内忠于真理」。

按照福音的教导负起责任

忠于真理的见证即为殉道者的见证。教宗解释道，他们「为信仰而流血」，我们也能在各自的环境「以不同方式来效法他们」。

「比方说，我们想想，一个好父母如要依照正当的原则妥善教育他们的子女，那么他们就必须付出代价：他们早晚必须懂得说一些『不』，纠正一些错误，这会让他们付出痛苦的代价」。

同样地，「一位渴望正确培育学生的教师」，或者「一位诚恳尽职的专业人士、修道人，政治人物」，又或者是「任何一个努力依循福音的教导、言行合一、尽其本份的人」，他们都得付出代价。

勇敢忠于基督，为祂作见证

教宗最后勉励众人请求圣母玛利亚护佑我们，让我们在各种情况下都勇敢忠于基督，为祂作见证，并扶持今天为信仰而受苦的弟兄姊妹。

