2025.08.17 Angelus 2025.08.17 Angelus  (@Vatican Media)
教宗三钟经：不可与世俗思维同化，却要为基督作证

教宗良十四世在冈道尔夫堡带领信众诵念《三钟经》，强调「秉持真理行事是有代价的，因为世界上有人选择谎言」。

（梵蒂冈新闻网）「美善不见得会在自己周围找到正面的回应。相反地，有时候，正是因其美好，不接受美善的人感到厌烦，行善的人最终遭遇强力反对，甚至忍受强权和滥权。」教宗良十四世8月17日在冈道尔夫堡夏宫门口带领信众诵念《三钟经》，在念经前以这段话阐述耶稣的使命是「反对的记号」。

当天中午在冈道尔夫堡夏宫前的自由广场聚集了大约2500名朝圣者和信友。教宗向他们表示，主耶稣「虽然谈论爱与正义」，但祂的讯息被「拒绝」，因此耶稣「遭反对、被逮捕、受侮辱、遭殴打、被钉在十字架上」。教会初期有许多基督徒团体也有同样的经验。这些「爱好和平的团体虽然有其限度，却尽其所能活出耶稣善师爱的讯息。尽管如此，他们还是遭遇迫害」。

「秉持真理行事是有代价的，因为世界上有人选择谎言，而且因为魔鬼利用机会，成天试图阻挠善行。」

在善内坚定不移

然而，耶稣助祐我们，邀请我们「不要屈服，不可与这种世俗思维同化」。祂敦促我们坚定不移地为「所有人」行善，也要惠及「那些使我们受苦的人」，不可「报复强权，却要在爱德内忠于真理」。

按照福音的教导负起责任

忠于真理的见证即为殉道者的见证。教宗解释道，他们「为信仰而流血」，我们也能在各自的环境「以不同方式来效法他们」。

「比方说，我们想想，一个好父母如要依照正当的原则妥善教育他们的子女，那么他们就必须付出代价：他们早晚必须懂得说一些『不』，纠正一些错误，这会让他们付出痛苦的代价」。

同样地，「一位渴望正确培育学生的教师」，或者「一位诚恳尽职的专业人士、修道人，政治人物」，又或者是「任何一个努力依循福音的教导、言行合一、尽其本份的人」，他们都得付出代价。

勇敢忠于基督，为祂作见证

教宗最后勉励众人请求圣母玛利亚护佑我们，让我们在各种情况下都勇敢忠于基督，为祂作见证，并扶持今天为信仰而受苦的弟兄姊妹。

2025 Aug 18, 09:38

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。