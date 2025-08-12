教宗：卡尔利克枢机是位热爱教会的忠实牧者

教宗良十四世在一封唁电中哀悼阿根廷卡尔利克枢机，提到他一生为天主和教会服务。卡尔利克枢机于本月8日回归天乡，享年99岁。

（梵蒂冈新闻网）阿根廷卡尔利克（Estanislao Esteban Karlic）枢机于8月8日安息主怀，享年99岁。教宗良十四世在一封寄给巴拉那总主教马丁（Raúl Martín）的唁电中，对枢机的辞世表示哀悼。卡尔利克曾以司铎和主教的身分先后在巴拉那教区和科尔多瓦教区服务。教宗向“所有属于这个亲爱的教会团体的人”表达关怀之情，怀著敬意缅怀“这位慷慨和正直的牧人”。

教宗在唁电中写道，“多年来，卡尔利克枢机极其忠诚地奉献一生为天主和教会服务，将福音之光带到生活和文化的不同领域”。枢机连续两届担任阿根廷主教团主席，圣若望保禄二世教宗牧灵访问该国时，他迎接了教宗。

教宗良十四世指出，“在当地、全国和美洲的诸多牧灵工作和活动中，卡尔利克枢机慷慨地为普世教会服务，参与了《天主教教理》的编撰工作”。“枢机一生信德深厚、热爱教会”，教宗为此感谢天主，并为他的灵魂永远的安息祈祷，“愿主耶稣赐予他那不朽的荣冠”。

