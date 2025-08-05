教宗为在也门海域沉船事故中的罹难者表示悲痛

教宗良十四世将沉船事故遇难者托付于“全能天主的慈爱”。数日前，他们乘船计划前往沙特阿拉伯和其他石油资源丰富的国家。

（梵蒂冈新闻网）一艘载有移民的船只日前在也门海域发生沉船事故。在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的唁电中，教宗良十四世表示深切哀悼。这封唁电寄给圣座驻也门大使兼驻阿拉伯半岛代表卡西斯（Zakhia El-Kassis）总主教，由他转交给也门当局。

唁电中写道，教宗“将许多失去性命的移民托付于全能天主的慈爱”，并祈求天主赐予幸存者、救援人员和“所有遭这悲剧影响的人力量、安慰和希望”。

这次灾难发生的地方长期以来被称为“死亡路线”，国际移民组织（IOM）称，这是世界上最危险的路线。沙特阿拉伯和该地区其他富裕的君主国依赖外国劳工，亚丁湾有如贩运船只通往那里的大门。

为此，越来越多的人试图横跨这条路线，尤其是索马里人和埃塞俄比亚人，就如最近一次沉船事故的罹难者：8月3日，因恶劣天气，在阿比扬省海域发生了沉船事故。尽管长达十年的冲突蹂躏著阿拉伯半岛最贫困的国家也门，但穿越该国的现象不断发生。

本次悲剧的移民来自埃塞俄比亚，当时他们正前往也门南部海岸。在本新闻网于8月4日下午截稿前，已有76人遇难，32人幸存，数十人下落不明。国际移民组织称，灾难发生时，船上有157人。

每年都有成千上万的人踏上这条恶名昭彰的“东方航线”。国际移民组织称，很多人在旅程中遭受虐待和剥削。该国际组织纪录到，去年，从吉布提到也门的红海航线上，至少有558人死亡。

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