青年禧年庆典闭幕弥撒讲道全文

8月3日主日上午9时，教宗良十四世在罗马的托尔维尔加塔主持了青年禧年庆典活动的闭幕弥撒，参与者超过百万人。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于8月3日主日上午9点，在罗马的托尔维尔加塔（Tor Vergata）主持了青年禧年庆典活动的闭幕弥撒，来自146个国家的百万青年在场参加。教宗在弥撒讲道中强调，我们生命的圆满，不取决于我们积累了什么，也不取决于我们拥有什么，而在于我们懂得以喜乐的心去接纳、去分享。

以下是教宗良的弥撒讲道全文：

亲爱的青年朋友们：

昨晚一同度过守夜祈祷之后，今天我们再次相聚，举行感恩祭，这是上主为我们将自己完全奉献的圣事。在这个经验中，我们可以想象重新走过厄玛乌门徒在复活主日晚上所经历的行程（参阅：路廿四13-35）：他们先是因恐惧和失望离开了耶路撒冷；他们离开时深信，耶稣死后，再也没有什么可期待的，也没有什么可希望的。然而，他们刚好遇见了祂，接纳祂作为旅行的伴侣，聆听祂讲解圣经，最终在祂擘饼时认出了祂。于是，他们的眼睛开了，复活喜讯的宣告在他们心中占有一席之地。

今天的礼仪并未直接讲述这个情节，但引导我们默想其中的叙述：与复活主的相遇改变我们的生命，光照我们的情感、渴望及思想。

第一篇读经取自《训道篇》，邀请我们像那两位门徒一样，直面自身的有限性，正视那些终将逝去的事物的短暂与空虚（参阅：训一2；二21-23）；而答唱咏则作出回应，给我们呈现这个图像：“青草早晨虽然旺盛繁茂，傍晚割去即形枯槁”（咏九十5-6）。这是两个强烈、也许有点令人震惊的提醒，但不应让我们惊恐，好似这些是应“禁忌”的话题。因为我们所谈的脆弱，其实是我们作为奇迹的一部分。我们想想“青草”的象征意义：一片繁花盛开的草地难道不美吗？当然，它很脆弱，由纤细、易碎的茎组成，容易枯萎、弯曲、折断，但同时又被其他新芽迅速取代，而前者慷慨地用自己的腐烂作为土地的养分和肥料。如此一来，田地有了生命力，不断更新，在寒冷的冬季也如此，当一切似乎沈寂时，它的能量仍在地下涌动，准备在春天到来时迸发出来，绽放出万千色彩。

亲爱的朋友们，我们也是如此，我们就是这样被造的。不是为了过一种理所当然、一成不变的生活，而是为了活出一种在奉献与爱中不断重生的生命。因此，我们总是渴望“更多”，而这是任何受造物都无法给予我们的；我们感到有一股炽烈的渴望，以至于这世上没有任何饮品能解渴。面对这样的渴望，我们不要欺骗自己的心，试图用无效的替代品来扑灭它！我们要聆听这份渴望，让它成为我们登高的阶梯，如同孩子般踮起脚尖，在与天主相遇的窗前张望。我们将会发现，祂正等待著我们，祂轻轻地叩响我们灵魂的窗户（参阅：默三20）。在二十岁的年纪，这也是一件美好的事——敞开心扉迎接祂，让祂进入我们的生命，然后与祂一同踏上通往永恒的旅程。

圣奥斯定在谈到他对天主的热切追寻时，曾自问：“那么，我们的希望是什么？……是大地吗？不。是从大地得来的东西，如金、银、树木、庄稼、水吗？这些东西受人喜爱，它们美妙，是好东西”（《讲道集》313/F,3）。他总结道，“去寻找那造物者吧，祂才是你的希望”（同上）。而后，他回顾自己走过的行程，祈祷说：“祢就在我内，我却在外。我在外寻找祢……，祢呼唤我，祢的声音穿透了我的聋耳；祢闪耀光芒，祢的光辉驱散了我的盲目；祢散发馨香，我呼吸著这芬芳而渴慕祢，我品尝了（参阅：咏33:9；伯前二3），便饥渴难耐（参阅：玛五6；格前四11）；祢触摸了我，我便燃起了对祢和平的渴望”（《忏悔录》10,27）

这些话非常美好，让我想起教宗方济各在里斯本世青节对其他如同你们这样的青年说过的话：“每个人都蒙召去面对那些没有简单或即刻答案的重大问题，它们邀请我们踏上旅程，超越自我，走向更远的地方……，没有这最初的腾跃，就永远无法翱翔。因此，当我们发现自己内心饥渴、躁动不安、感到残缺、渴望意义与未来时，我们不必惊慌……。我们没有生病，我们个个都生龙活虎！”（与大学生会面时的讲话，2023年8月3日）。

我们心中都有一个无法回避的重大问题——对真理的渴求驱使我们询问自己：什么是真正的幸福？生命的真正乐趣是什么？怎样才能挣脱虚度、厌倦与平庸的枷锁？

这几天，你们经历了许多美好的时刻。你们遇到了来自世界各地、不同文化背景的同龄人。你们交流了知识，分享了期待，并通过艺术、音乐、科技和体育与城市展开对话。在大竞技场，你们还领了告解圣事，获得了天主的宽恕，更祈求祂的帮助，好能善度人生。

在这一切中，你们能得到一个重要的答案：我们生命的圆满，不取决于我们积累了什么，也不取决于我们拥有什么，正如我们在福音中所听到的那样（参阅：路十二13-21），而在于我们懂得以喜乐的心去接纳、去分享（参阅：玛十8-10；若六1-13）。购买、囤积、消费，无法满足人心。我们需要举目向上，仰望“天上的事”（参阅：哥三2），才能意识到，在世间万物中唯有用来促使我们与天主及弟兄姐妹在爱中共融，才具有意义，并在我们心中培养“怜悯的心肠、仁慈、谦卑、良善和含忍”（哥三12）、宽恕（参阅：同上，13节）、和平（参阅：若十四27），如同基督所怀有的心情（参阅：斐二5）。在这个视野中，我们将越来越深刻地理解“望德不叫人蒙羞，因为天主的爱，藉著所赐与我们的圣神，已倾注在我们心中了”（参阅：罗五5）。

亲爱的青年朋友们，耶稣就是我们的希望。正如圣若望保禄二世所说：“正是祂在你们内激起了那渴望，让你们的生命成就伟大的事……，使你们不断成长，也使社会更人性化、更有弟兄情谊”（第十五届世青节守夜礼，2000年8月19日）。让我们始终与耶稣紧密相连，始终与祂保持友谊，以祈祷、朝拜圣体、领圣体、勤办告解、慷慨行爱德的方式去滋养这段友谊，这正是即将荣列圣品的真福皮耶乔治·弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）与卡洛·阿库蒂斯（Carlo Acutis）所教导我们的。无论身处何方，都要向往伟大的事，努力成圣。切莫满足于次要的事。如此，你们必将见证福音之光在自己心中、在周遭世界与日俱增。

我将你们托付给玛利亚，希望之母。在她的助佑下，你们过几天就要回到自己的国家，回到世界各地，你们要怀著喜乐继续跟随救主的足迹，以你们的热忱和信仰见证感染们所遇到的每一个人！祝你们旅途愉快！

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