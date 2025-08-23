教宗：在一个受伤的世界，基督徒应该是“和平的缔造者”

在斯德哥尔摩举行大公运动周之际，教宗良十四世在致参与者的信函中提及今年庆祝的两个重要的大公性纪念日：1925年众多基督信仰教会举行有关基督徒生活与事工的大会，和尼西亚第一届大公会议召开1700周年。教宗强调，基督信徒共同的使命是推动和平、正义与人类尊严：“将我们团结在一起的，远大于那些使我们分裂的。”

（梵蒂冈新闻网）“和平不单纯是人类的成就，而是主临在我们中间的记号”，“这既是一个许诺，也是一项任务，因为跟随基督的人蒙召成为和平的缔造者”。在当今充满冲突、不平等、环境恶化以及日益加剧的精神层面疏远，因而留下深刻伤痕的世界中，教宗良十四世以这种方式确定了所有基督徒的共同使命。

上述内容是教宗在写给大公运动周（Ecumenical Week）参与者的信函中所提及的，该活动于8月18日至24日在瑞典首都斯德哥尔摩举行，教宗的信函于22日公布。教宗强调，基督徒蒙召“以勇气面对分裂，以怜悯克服冷漠，并在受伤之处带来治愈”。他还指出，本次活动的主题“天主和平的时刻”是非常合乎时宜的。

两个重要的大公性纪念

由瑞典基督教会协会（Consiglio delle Chiese cristiane di Svezia）筹办的斯德哥尔摩大公运动周，纪念1925年众多基督信仰教会举行有关基督徒生活与事工大会的一百周年，那次大会是现代大公运动诞生的重要里程碑。教宗在信函中回顾了这一事件，并同时强调另一个意义深远的大公性纪念，即：尼西亚第一届大公会议召开1700周年。教宗解释道，那次大公会议于325年召开，来自世界各地的主教们共同制定了《尼西亚信经》，它阐述了至今仍将基督徒彼此连接起来的信仰。教宗强调：“那次大公会议是异中求同的勇敢标志，也是我们信仰的首要见证。我们深信，我们共同宣认的信仰能够超越分裂、推动共融。”

将我们团结在一起的，远大于那些使我们分裂的

教宗重申，1925年的大会正是受到了尼西亚“相似渴望”的推动，当时大会聚集了约六百位东正教、圣公会及基督新教代表。教宗继续指出：“大公运动的先驱、当时的乌普萨拉（Uppsala）信义会总主教瑟德布卢姆（Nathan Söderblom）召集会议，他劝勉基督徒不要等待在每一个神学问题上达成共识，而是要在‘实践性的基督信仰’中团结起来，在追求和平、正义与人的尊严中共同为世界服务。”教宗接著说：“虽然天主教并未在那次大会中出席，但我能谦逊、喜乐地肯定：如今，我们作为基督的门徒伙伴与你们站在一起，承认将我们团结在一起的，远大于那些使我们分裂的。”

在世界上的共同传教使命

教宗再次重申，自梵蒂冈第二届大公会议以来，“天主教会已全然拥抱大公运动之路”，并引用1964年颁布的《大公主义》法令，该文件“召叫我们以谦逊和亲切的兄弟友谊展开对话，这对话是建立在我们同一的洗礼与在世的共同传教使命之上”。教宗还表示，基督所愿意的教会合一，必须是可见的，达成如此合一的途径包括神学对话、在可行的地方举行共同礼仪，以及面对人类苦难共同的见证。

会晤加强共同使命

教宗列举了在过去数十年间为推动和平与正义、并巩固基督徒共同使命的里程碑会晤。例如，若望保禄二世教宗于1989年首次对瑞典进行访问，并受到瑞典方面热情的接待。又如2016年在隆德（Lund）举行的宗教改革联合纪念（commemorazione congiunta della Riforma），当时方济各教宗和新教信义会领袖一同秉持忏悔的精神祈祷。

教宗良十四世表示，他很高兴他的代表团能参加这次会议，“作为天主教致力于继续走在祈祷之路上的标记，并在任何可能的地方，为和平、正义及所有人的福祉而共同努力”。教宗最后总结道：“愿那启发尼西亚大公会议、并至今持续引领我们众人的圣神，使这一周的相聚加深你们的友谊，并唤醒对合一的新希望，那是上主热切渴望在祂追随者之间的合一。”

