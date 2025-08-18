教宗：让我们把更新的爱火带到世界上，而非战火

教宗良十四世于8月17日主日在阿尔巴诺的圆形圣母堂朝圣地为教区明爱会所照顾的穷人主持弥撒。教宗劝勉信众成为一个“慈母般的教会”，她的更新不是凭借“世俗的权力”，而是藉著爱德与款待，她也是“穷人的教会”，以关怀对抗冷漠。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于8月17日主日抵达罗马近郊阿尔巴诺的圆形圣母堂朝圣地，受到当地阿尔巴诺教区主教维瓦（Vincenzo Viva）和市长博雷利（Massimiliano Borelli）的迎接。随后，在该教区明爱会主任罗西（Alessio Rossi）带领下，向教宗介绍了由教区明爱会举办的巡回摄影展“希望的标记”。教宗在弥撒开始之前，先到圣体前默祷片刻。司铎、堂区教友、明爱会的工作人员、无家可归者以及穷人等，一同等待教宗主持主日弥撒。

教会是基督的奥体

教宗在讲道中的言语如张开的双臂拥抱所有人。他表示，“我们相聚在一起是件喜悦的事”，同时也承认“每个人来到圣堂，或多或少都会带著一些劳累和忧虑。然而，一旦与他人在一起，并领受圣言和基督的奥体，人就不再那么孤独了。”

教宗解释道，若“从外表看，教会和每个人间的实体一样，在我们眼中有棱有角”，但是当人“跨过门槛”并被“接纳”时，教会的神圣性就浮现出来。人性的“贫乏、脆弱，尤其是因失败而受到轻视和判断”，都“在天主温柔的力量中被接纳，这是一份没有棱角、无条件的爱”。在玛利亚内，“我们成为一个慈母般的教会，孕育并重生，但这并非凭借世俗的权势，而是藉著爱德”。

爱的火焰是谦卑和服侍

随后，教宗省思当天的福音：耶稣告诫众人，祂的到来将带来“分裂”。教宗提醒，在最后晚餐中，耶稣把祂的“平安”赐给门徒，但“并不是出自世界的平安”。教宗阐明，世界让我们把舒适当作平安、安逸当作善。当有人劝告我们“不要冒险，要顾全自己，因为安稳才是重要的，别人是不值得爱的”，耶稣却“勇敢地取了我们的人性”，并告诉我们“十字架的洗礼，这是一种完全沈浸在爱的冒险中”。当我们领受圣体圣事时，我们就得到祂的这份敢于冒险的恩赐的滋养。

教宗指出：“弥撒滋养著这份决定。这个决定不再为自己而活，而是把火带到世界上。这不是战火，也不是中伤他人的言词之火。这是爱火，即谦卑和服侍，以关怀对抗冷漠，以温良对抗蛮横；这是良善之火，它不像军备那样昂贵，而是无偿地更新世界。它会招致误解、讥讽，甚至迫害，但没有比内心怀有的这火焰更大的平安了。

打破隔阂，成为彼此的恩典

教宗接著指出，基督的爱火体现在阿尔巴诺教区的爱德工作中。教宗也鼓励培养兄弟友爱，说：“我鼓励你们不要去区分施助者与受助者；给予者与接受者，穷人与奉献时间、能力和提供帮助的人。我们是天主的教会，是穷人的教会，每个人都很珍贵，每个人都是主体，每个人都传递一句天主的独特圣言。每个人都是他人的恩赐。我们要打破隔阂。

不要把天主拒于生活之外

教宗也向那些在各基督徒团体工作的人表示感谢，表扬他们努力促进使来自不同背景的人相遇。教宗解释说：“我们是基督的奥体，天主的教会，只有我们成为独一的奥体，即使是最脆弱的人也能以完整的尊严参与其中。”这正是耶稣带来的火，它烧毁偏见、过于小心和恐惧，正是这些将刻有基督贫穷印记的人排除在外。教宗最后告诫众人，不要把天主拒于我们的生活之外。

