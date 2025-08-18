教宗：和平谈判应以人们的公益为先

教宗本月17日在冈道尔夫堡自由广场带领信众诵念《三钟经》后表示，但愿“为结束战争和促进和平所做的努力能够取得好的成果”。他也为巴基斯坦、印度和尼泊尔洪灾遇难者祈祷。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世8月17日主日在冈道尔夫堡自由广场带领信众诵念《三钟经》后，再次为世界和平发出呼吁。他说：“让我们祈祷，但愿为终止战争和促进和平所做的努力能取得好的成果；在谈判中，始终要把人们的公共利益放在首位。”

教宗没有忘记遭自然灾难袭击的人。最近几天，亚洲发生洪灾，造成数百人丧生。教宗说，“我与遭洪灾袭击的巴基斯坦、印度和尼泊尔人民同在。我为罹难者和他们的家人，以及那些因这灾难而痛苦的人祈祷”。

接著，教宗提醒说，夏季是“开展各种文化和福传活动”的时期，这些活动“通常在度假的地方举办”。“看到对福音的热情如何激发不同年龄段的团体和协会的创造力和努力，真是美好。比如，我想到最近几天在意大利里乔内举行的青年使命活动。我向筹办者和那些以不同方式参与这项活动的人表示感谢。”

最后，教宗良十四世向聚集在冈道尔夫堡的信众致意，也特别问候了意大利科卡利奥的器官捐赠者协会，该协会庆祝“维护生命50周年”。教宗也问候了卡萨拉诺的青年和圣安多尼方济各修女会的修女等等。此外，教宗也降福了前往波兰佩卡雷圣母朝圣地的朝圣团。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html