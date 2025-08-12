教宗扩大对梵蒂冈职员家庭的保障和权益

在教宗批准下，经圣座经济秘书处处长签署新谕令，引进了男性职员的育婴假、父母照顾残疾子女的陪病假，并对家庭津贴进行调整。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈男性职员有5天的育婴假，残疾子女的父母每个月有3天的陪病假。这两条规定写在8月11日颁布的新谕令里，以扩大梵蒂冈城国职员在多个领域的保障和权益。这份文件由圣座经济秘书处处长卡瓦列罗（Maximino Caballero Ledo）签署，他于7月28日蒙教宗良十四世接见，呈上圣座劳工局委员会的多项决议，经教宗批准后予以颁布。

这道谕令的首要新意是男性职员的育婴假。根据规定，在新生儿诞生的30天内，父亲享有5天育婴假，逾期丧失权益。这5天育婴假「为全额给薪，且纳入服务年资计算」。

关于残疾子女的家庭，新谕令规定，「如果残疾子女没有在全日制的专门机构中接受照护，父母有权利每个月轮流请3天带薪陪病假」。文件阐明，依照梵蒂冈城国政府卫生局的建议，将由一个医师团队根据主管机关发布的评估表，对残疾的临床状况和严重程度进行诊断。由医生团队认定为残疾人的核心家庭成员，有权获得家庭津贴。一旦残疾身份得到医生团队的认可，梵蒂冈退休金的直接、间接提领者，以及遗属养恤金提领者，都有权得到家庭津贴。

在家庭津贴方面，新谕令也澄清，18岁以上的「婚生子女、已取得合法地位的非婚生子女，或其他类似身份者」，如果还在求学，即未满20岁仍在就读中学者，或未满26岁仍在就读大学或圣座承认的同等学历者，都是家庭津贴补助的对象。

