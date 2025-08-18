教宗与穷人共进午餐：我们是天主最美的创造物

教宗良十四世在冈道尔夫堡夏宫宴请阿尔巴诺教区明爱会照顾的穷人。教宗敦促他们时刻牢记：我们每一个人都是天主的肖像，在每个人身上都能感受到天主的临在。

（梵蒂冈新闻网）夏日花园的午后，凉风徐徐吹来，正是聚餐的大好时光。教宗良十四世8月17日主日上午在弥撒圣祭中与阿尔巴诺明爱会照顾的穷人共同分享基督圣体后，中午在冈道尔夫堡夏宫的花园里与他们同桌共餐。教宗邀请他的宾客们想想，「最美的受造物是按照天主的模样和肖像所造的，那就是我们大家」。

「在这层意义上，我们每个人都代表了天主的肖像。我们务必始终牢记，我们在每个人身上都能感受到天主的这个临在。因此，今天下午相聚在这里、在这午餐中，就是与天主一起生活，活在这共融中、在这友爱里」。

掰饼及分享主的恩典

环顾在场一百多位受邀同欢共乐的宾客，教宗提及那对我们大家意义深远的举动，即「掰开饼」：耶稣的门徒们正是借此认出祂的。教宗指出，这指的不仅是「弥撒圣祭，更是我们大家一起围绕在餐桌旁，分享上主赐给我们的恩典」。

用餐前，教宗恳求上主降福这些餐点、所有辛苦准备午餐的人，以及促成这美好宴席的人。教宗也恳求天主帮助众人始终在祂的爱内团结合一。

饭后的问候

餐会结束时，教宗为这相处的时光而感谢天主。圣座新闻室表示，教宗祈祷说：「上主，我们在祢的眷顾下领受了一切恩典，为此向祢献上感恩。求祢帮助我们始终活出真正的爱德，团结在祢的爱内，互相扶持，不断寻找那些或许最疏远我们大家庭的人。」

教宗最后为共餐者和他们的家人呼求全能天主的祝福，然后逐一问候在场的每一个人。

