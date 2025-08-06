教宗要理讲授：为主的来临预备心灵之所

在周三公开接见活动中，教宗良十四世带领信众默想主耶稣最后晚餐的准备工作，并提醒信众要与天主的相遇做好准备。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于8月6日上午在圣伯多禄广场主持例行的周三公开接见活动，继续进行以“耶稣基督——我们的希望”为主题的禧年系列要理讲授。上周刚结束对耶稣公开生活的系列省思，本周则开始对祂苦难、死亡与复活的系列省思。

聚集在圣伯多禄广场的信众，首先聆听了选自《马尔谷福音》的章节，描述耶稣如何预备祂的最后晚餐（参阅：谷十四12-16）。教宗邀请大家默想一个看似简单、却蕴含基督徒生命秘密的词语“准备”，并强调为与天主相遇做好准备的重要性。在福音中描述，门徒们惊讶地发现，那楼上宽大楼厅是准备为他们守逾越节的。教宗对此解释道，我们受邀在此发现我们自己心灵的写照，主选择并安排了我们和祂相遇的场所。然而，我们必须先要回应上主的提议，透过爱、宽恕及奉献自我的具体行动来准备我们的心灵，好让祂来居住在我们当中。

教宗接著说，但是，祂要求我们合作，提醒我们真爱，如同祂的苦难那样，并非偶然的结果，而是一个有意识且自由奉献自己的决定。为此，教宗劝勉信众，我们要祈求上主赐予恩宠、为祂的临在预备道路。如此一来，我们就能以爱迎接祂、迎接我们周围的人。

要理讲授结束后，教宗问候了讲不同语言的人。他对讲中文的人们说：“亲爱的弟兄姐妹们，请你们将家庭建立在福音价值观的坚固磐石上。我降福大家。”

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