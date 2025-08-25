搜索

2025.08.24 Angelus 2025.08.24 Angelus  (@Vatican Media)
教宗
繁體

教宗三钟经：只靠话语宣认信仰不够，还要在爱中冒险

教宗良十四世在三钟经祈祷活动中强调，我们的信仰应当“拥抱我们的整个生命、成为我们做选择的标准”，这样“我们的信仰才是真实可靠的”。

（梵蒂冈新闻网）我们要奋力“从窄门进入”天国：面对有关“得救的人不多”的提问，这是耶稣给出的建议。教宗良十四世8月24日主日在三钟经祈祷活动中指出，“窄门”的图像虽然看似不同于慈爱天父总是敞开双臂接纳我们的形象，但耶稣其实是要告诫那些自认为完美的基督徒，并重申福音之路的艰辛与牺牲。

“上主不愿意我们灰心丧志。相反地，祂的话语尤其是要撼动那些自认为已经得救的人的态度”。事实上，那些人“不明白，虔敬举动如果没有改变心灵，就是不够的：上主不愿意敬礼与生活被区分开来，如果献礼和祈祷没有引导我们去爱弟兄姊妹、身体力行正义，这样的献礼和祈祷就不会中悦上主”。

以话语宣认信仰还不够

教宗解释道，那些不爱近人的人“面见上主时，夸耀自己曾与上主同吃同喝，听过祂的教导”。他们将会听见上主说：“我不认识你们是哪里的。你们这些作恶的人，都离我远去吧！”（路十三27）

教宗表示，“我们有时候会对那些远离信仰的人下判断，耶稣却向‘信徒的安全感’提出挑战”。耶稣提醒我们，“只用话语来宣认信仰、举行感恩祭、与祂同吃同喝，或者熟知基督信仰教导，还不够。当我们的信仰拥抱我们的整个生命、成为我们做选择的标准、使我们成为致力于善的男女并且恰如耶稣所做的那样在爱中冒险时，我们的信仰才是真实可靠的”。

十字架的“窄门”

教宗阐明，基督所选择的，不是一条“成就或权势的简单道路”，却是一条“拯救我们”的路，“祂通过十字架的‘窄门’爱我们到底”。因此，耶稣是“我们信仰的准绳”，是“我们必须穿过才能得救的门”。为此，我们应当“活出耶稣的那份爱，以我们的生活成为正义与和平的缔造者”。

向他人敞开心扉

总而言之，基督徒的道路伴随著“辛苦且不受欢迎的选择”，我们必须“对抗自己的自我中心，而且要为他人贡献心力”。在“邪恶的逻辑似乎占上风”时，我们应当择善固执。唯有如此，“我们才会发现，生命以新的方式在我们面前敞开大门，我们得以进入天主的宽大心胸，以及祂为我们预备的永恒宴席的福乐”。

教宗最后呼求圣母玛利亚“帮助我们有勇气穿过福音的‘窄门’”，使我们喜乐地迎向天主的无限圣爱。

2025 Aug 25, 10:27

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。