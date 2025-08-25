教宗三钟经：只靠话语宣认信仰不够，还要在爱中冒险

教宗良十四世在三钟经祈祷活动中强调，我们的信仰应当“拥抱我们的整个生命、成为我们做选择的标准”，这样“我们的信仰才是真实可靠的”。

（梵蒂冈新闻网）我们要奋力“从窄门进入”天国：面对有关“得救的人不多”的提问，这是耶稣给出的建议。教宗良十四世8月24日主日在三钟经祈祷活动中指出，“窄门”的图像虽然看似不同于慈爱天父总是敞开双臂接纳我们的形象，但耶稣其实是要告诫那些自认为完美的基督徒，并重申福音之路的艰辛与牺牲。

“上主不愿意我们灰心丧志。相反地，祂的话语尤其是要撼动那些自认为已经得救的人的态度”。事实上，那些人“不明白，虔敬举动如果没有改变心灵，就是不够的：上主不愿意敬礼与生活被区分开来，如果献礼和祈祷没有引导我们去爱弟兄姊妹、身体力行正义，这样的献礼和祈祷就不会中悦上主”。

以话语宣认信仰还不够

教宗解释道，那些不爱近人的人“面见上主时，夸耀自己曾与上主同吃同喝，听过祂的教导”。他们将会听见上主说：“我不认识你们是哪里的。你们这些作恶的人，都离我远去吧！”（路十三27）

教宗表示，“我们有时候会对那些远离信仰的人下判断，耶稣却向‘信徒的安全感’提出挑战”。耶稣提醒我们，“只用话语来宣认信仰、举行感恩祭、与祂同吃同喝，或者熟知基督信仰教导，还不够。当我们的信仰拥抱我们的整个生命、成为我们做选择的标准、使我们成为致力于善的男女并且恰如耶稣所做的那样在爱中冒险时，我们的信仰才是真实可靠的”。

十字架的“窄门”

教宗阐明，基督所选择的，不是一条“成就或权势的简单道路”，却是一条“拯救我们”的路，“祂通过十字架的‘窄门’爱我们到底”。因此，耶稣是“我们信仰的准绳”，是“我们必须穿过才能得救的门”。为此，我们应当“活出耶稣的那份爱，以我们的生活成为正义与和平的缔造者”。

向他人敞开心扉

总而言之，基督徒的道路伴随著“辛苦且不受欢迎的选择”，我们必须“对抗自己的自我中心，而且要为他人贡献心力”。在“邪恶的逻辑似乎占上风”时，我们应当择善固执。唯有如此，“我们才会发现，生命以新的方式在我们面前敞开大门，我们得以进入天主的宽大心胸，以及祂为我们预备的永恒宴席的福乐”。

教宗最后呼求圣母玛利亚“帮助我们有勇气穿过福音的‘窄门’”，使我们喜乐地迎向天主的无限圣爱。

