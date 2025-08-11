搜索

教宗三钟经：生命非消耗品，而是造福他人的礼物

教宗良十四世在三钟经中强调，投资自己生命最有效的方式：在家庭、堂区、学校以及工作场所，随时随刻、敏锐地把握每一个去爱人的机会。

（梵蒂冈新闻网）慈悲善功是最安全、最有收益的宝库，将我们生命的宝藏存放在那里。正如福音所教导的，因为在那里即使只投了两个小钱，一位穷寡妇也能成为世界上最富有的人（参阅谷十二 41-44）。8月10日主日，教宗良十四世在诵念三钟经之前，以上述话语省思了当天的福音，强调耶稣邀请我们思考，如何才能最好地投资我们生命中的宝藏。

彻底地给予

在福音章节中，记述耶稣正在走向耶路撒冷，“在那里，祂为我们的救恩，将要在十字架上奉献自己”。耶稣勉励我们，要彻底效法祂的生活方式：“要变卖你们所有的来施舍（路十二 33）。”教宗解释说：“天主赏赐我们的恩典，应当慷慨地用于他人的益处，而非仅仅留给自己。”教宗进一步指出，这不仅要分享我们所拥有的物质财物，也要奉献我们的才能、时间、关怀、陪伴与同理心。

在人际关系中奉献自己

 “在天主的计划中，祂为我们每一个人所做的一切，都是独一无二的善、无价之宝，以及实际的财富”。我们受造正是要将自己的恩典奉献给他人。相反地，若不投资自己的生命，就会使它“枯竭”，甚至“贬低”为单纯的“消费品”。教宗进一步阐明：“我们作为天主的恩赐”，需要在自由与人际关系中奉献自己，如此才能实现自己和展现自己。

永生的赏报

在这奉献自己的过程中所积累的财富，具有如同“穷寡妇”那微小投资的倍增效应：这位寡妇虽仅以两个小钱投入圣殿的银库，却赚的了全部。教宗引用圣奥斯定的话：若能用一磅铜换得一磅银，或用一磅银换得一磅金，一个人就心满意足了；但所施予和所得到的是完全不同的东西，不是金银，而是永生（《讲道集》390）。

不要错过爱的机会

教宗告诫道，一方面，奖赏如此之高；另一方面，贬值的风险却也实际存在。因此，我们必须当心，不可“错过任何爱人的机会，在家庭、堂区、学校或工作场所，无论身处何地”。教宗总结道：“这正是耶稣要求我们的警醒，要我们习惯于彼此关心、随叫随到、体贴入微，就像祂时时刻刻对我们那样。”

最后，教宗将我们托付给晓明之星玛利亚：在这个充满分裂的世界中，愿她帮助我们成为慈悲与和平的“哨兵”，正如圣若望保禄二世教导我们的那样，也如那些为庆祝禧年来到罗马的青年们向我们展示的美好榜样。

2025 Aug 11, 14:03

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。