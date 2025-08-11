教宗三钟经：生命非消耗品，而是造福他人的礼物

教宗良十四世在三钟经中强调，投资自己生命最有效的方式：在家庭、堂区、学校以及工作场所，随时随刻、敏锐地把握每一个去爱人的机会。

（梵蒂冈新闻网）慈悲善功是最安全、最有收益的宝库，将我们生命的宝藏存放在那里。正如福音所教导的，因为在那里即使只投了两个小钱，一位穷寡妇也能成为世界上最富有的人（参阅谷十二 41-44）。8月10日主日，教宗良十四世在诵念三钟经之前，以上述话语省思了当天的福音，强调耶稣邀请我们思考，如何才能最好地投资我们生命中的宝藏。

彻底地给予

在福音章节中，记述耶稣正在走向耶路撒冷，“在那里，祂为我们的救恩，将要在十字架上奉献自己”。耶稣勉励我们，要彻底效法祂的生活方式：“要变卖你们所有的来施舍（路十二 33）。”教宗解释说：“天主赏赐我们的恩典，应当慷慨地用于他人的益处，而非仅仅留给自己。”教宗进一步指出，这不仅要分享我们所拥有的物质财物，也要奉献我们的才能、时间、关怀、陪伴与同理心。

在人际关系中奉献自己

“在天主的计划中，祂为我们每一个人所做的一切，都是独一无二的善、无价之宝，以及实际的财富”。我们受造正是要将自己的恩典奉献给他人。相反地，若不投资自己的生命，就会使它“枯竭”，甚至“贬低”为单纯的“消费品”。教宗进一步阐明：“我们作为天主的恩赐”，需要在自由与人际关系中奉献自己，如此才能实现自己和展现自己。

永生的赏报

在这奉献自己的过程中所积累的财富，具有如同“穷寡妇”那微小投资的倍增效应：这位寡妇虽仅以两个小钱投入圣殿的银库，却赚的了全部。教宗引用圣奥斯定的话：若能用一磅铜换得一磅银，或用一磅银换得一磅金，一个人就心满意足了；但所施予和所得到的是完全不同的东西，不是金银，而是永生（《讲道集》390）。

不要错过爱的机会

教宗告诫道，一方面，奖赏如此之高；另一方面，贬值的风险却也实际存在。因此，我们必须当心，不可“错过任何爱人的机会，在家庭、堂区、学校或工作场所，无论身处何地”。教宗总结道：“这正是耶稣要求我们的警醒，要我们习惯于彼此关心、随叫随到、体贴入微，就像祂时时刻刻对我们那样。”

最后，教宗将我们托付给晓明之星玛利亚：在这个充满分裂的世界中，愿她帮助我们成为慈悲与和平的“哨兵”，正如圣若望保禄二世教导我们的那样，也如那些为庆祝禧年来到罗马的青年们向我们展示的美好榜样。

