教宗为莫桑比克德尔加杜角呼吁：愿该国负责人恢复安全

教宗在24日主日诵念《三钟经》后，向多年来遭受暴力肆虐的莫桑比克地区表达关怀。他也加入世界为乌克兰祈祷的灵性倡议，恳求上主赐予这个“饱受磨难的国家”和平。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世8月24日主日带领信众诵念《三钟经》后，为莫桑比克德尔加杜角地区的悲惨局势发出呼吁，希望这个非洲国家能恢复和平与安全。从2017年起，德尔加杜角一直遭到圣战分子袭击，已造成5千多人死亡。整个省份遭到破坏，一百多万难民需要人道援助。

教宗说：“我向莫桑比克德尔加杜角的人民表达我的关怀之情，他们是不安全和暴力局势的受害者，这局势继续造成死亡和流离失所。我呼吁，不要忘记我们的这些弟兄姊妹，同时我邀请你们为他们祈祷，并且希望在该国负责人的努力下那一地区能恢复安全与和平”。

接著，教宗提到8月22日为和平守斋及祈祷日。他说，“我们以我们的祈祷和守斋陪伴了因战争而受苦的弟兄姊妹”。然后，教宗念及24日庆祝国庆节的乌克兰。他表示，“今天，通过‘世界为乌克兰祈祷’的灵性倡议，我们与我们的乌克兰弟兄姊妹一起祈求上主赐予他们的饱受磨难的国家和平”。

最后，教宗问候了聚集在圣伯多禄广场上的信徒和朝圣者，特别提到来自哈萨克斯坦卡拉干达、布达佩斯的朝圣者，以及罗马宗座北美公学团体。在广场上的团体中，也有意大利戈扎诺的乐队和几个不同堂区的团体。此外，教宗也问候了从意大利罗瓦托和马内尔比奥骑自行车而来的信徒。

