教宗将与阿尔巴诺明爱会穷人共餐：最后的成为最先的

教宗良十四世将于17日主日在圆形圣母堂朝圣地为阿尔巴诺教区明爱会照顾的穷人主持弥撒，然后与他们共进午餐。阿尔巴诺明爱会主任罗西向本新闻网讲述他们援助的对象。

（梵蒂冈新闻网）最后的将成为最先的，社会边缘人蒙召成为座上宾，接受家主的款待：这情景将于8月17日主日发生，当天上午教宗良十四世将在阿尔巴诺圆形圣母堂朝圣地为当地明爱会照顾的穷人主持主日弥撒，然后中午在冈道尔夫堡夏宫内的愿祢受赞颂庄园宴请他们。该教区明爱会主任罗西（Alessio Rossi）是这场宴席的筹办者，他向本新闻网表示：「本主日要在夏宫与教宗共进午餐的无家可归者，问我们有没有机会先洗个澡，领取一些干净且端庄的衣服，好能晋见教宗」。

罗西指出，该教区明爱会的援助对象包括穷人宿舍和穷人食堂的使用者。「这里有许多无家可归者，意大利人和外国人都有。他们需要洗澡、刮胡须、洗衣服和过夜。」在冈道尔夫堡一带，明爱会主要是照顾「贫困劳工」。换句话说，这些人「虽然有工作，却因为医疗或工作危机的缘故，无法维持家计。这些家庭撑不到月底，所以他们从我们的粮仓领取一些粮食补给品」。

本主日，将有大约一百名穷人与教宗一起同桌共餐。罗西表示，「大家既兴奋又高兴。他们说，早上8点就要在阿尔巴诺明爱会办公室这里集合，等候与教宗的弥撒。很多无家可归者告诉我们，他们想要向教宗讲述自己的经历和困难」。

这次与穷人共餐的构思始于教宗良今年7月20日在阿尔巴诺的首次访问。当时，教宗向该教区主教维瓦（Vincenzo Viva）表达了渴望与穷人见面的心愿。于是，在当地教会的筹备下，教宗将于17日主日上午9点半在阿尔巴诺的圆形圣母堂朝圣地主持弥撒，礼仪服务人员将是明爱会照顾的穷人，随后教宗将与穷人一起在愿祢受赞颂庄园共度午餐时光。

