教宗公开接见：面对死亡时要信赖天主的安排

教宗在本月27日公开接见活动的要理讲授中，省思了耶稣在橄榄园被捕时所表现出的自由与决心。他指出，耶稣面对死亡时所行使的自由教导我们，不要畏惧痛苦，而要坚信天主上智的安排。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世8月27日在梵蒂冈保禄六世大厅主持周三公开接见活动，继续进行以“耶稣基督—我们的希望”为主题的禧年要理讲授，省思耶稣在橄榄园被捕时所表现出的自由与决心。

在场众人先聆听了选自《若望福音》的章节。福音记载说，“耶稣既知道要临到他身上的一切事，便上前去问他们说：你们找谁？”（若十八4）。教宗指出，主耶稣自由且清醒地面对即将到来的苦难，这是出于对天父旨意的服从,是救赎之爱的行动。祂用这种方式揭示出真正希望的本质：即使身处暴力、不正义和痛苦之中，也要坚信天主的爱依然临在，就如灵性上富饶的泉源和永生的承诺。

教宗说，耶稣面对死亡时所行使的自由教导我们，不要畏惧痛苦，而要以信赖之心坚信天主上智的安排。愿我们的生命常常以这种有意识的希望为标记，若我们服从天主的旨意，为爱他人自由地奉献我们的生命，在每一次考验中，天父的恩宠将扶持我们，使我们能够为兄弟姐妹们的得救结出丰硕的果实。

要理讲授结束后，教宗问候了讲不同语言的信众。他在问候讲西班牙语的朝圣者时，特别提到当天是圣奥斯定的母亲圣妇莫尼加纪念日，隔天是圣奥斯定纪念日。教宗说：“让我们恳求上主，愿通过这两位亲爱圣人的转祷，使我们能够遵循福音的逻辑，懂得以自由和无偿的方式去爱和奉献生命，就如基督所做的那样，祂是我们的希望。”

教宗用意大利语向讲中文的人们致以亲切的问候。他说：“亲爱的弟兄姐妹们，请你们在信仰的道路上坚持不懈，并把自己托付于圣母的慈母般庇护。我降福大家！”

