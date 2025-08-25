教宗致函瓦尔多和卫理公会：为人类尊严、正义与和平合作

在瓦尔多教会和卫理公会的年度大会开幕之际，教宗良十四世通过一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的信函，问候该大会与会者。教宗期望“能以真诚的心迈向圆满的共融，以此来见证耶稣和祂的福音，并共同回应那些折磨弱者的痛苦”。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于8月23日致函正在意大利都灵地区托雷佩利切举行的瓦尔多教会和卫理公会年度大会，此大会将于8月27日结束。在这封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的信函中，教宗表达了对基督徒之间“圆满共融”的期望，教宗对这一主题尤为关心，正如他的座右铭一样：在唯一的天主内，我们合而为一。

基督徒应为人的尊严、正义与和平而合作

教宗向参加瓦尔多教会和卫理公会年度大会的人士“致以诚挚和友爱的问候”。他在“热切的祈祷中，愿所有基督徒都能以真诚的心迈向圆满的共融，以此来见证耶稣和祂的福音，并共同服务人类，特别是维护人的尊严、促进正义与和平，以及共同回应那些折磨弱者的痛苦”。

天主召叫我们不是为欺压近人，而是为服务他人

恰乔（Peter Ciaccio）牧师在大会开幕式上的布道中强调：谈论天主、我们与祂的关系及其意涵，以及祂找寻、召叫我们，这些都不是欺压近人的借口，而是服务、爱护他人，以及支持和捍卫弱小者的根基。

