圣玛尔大养老院修女：教宗的探访增进了我们与他的关系
（梵蒂冈新闻网）冈道尔夫堡的圣玛尔大养老院发挥了名副其实的实作精神。该机构住著20位年龄介于80岁至101岁的年迈妇女，她们一得知教宗良十四世今年7月要在不远处的教宗夏宫避暑，就立刻拿起纸笔，写信邀请他来养老院作客。
接受邀约
圣玛尔大养老院负责人马丁内利（Eliana Martinelli）修女表示：「我亲自将邀请函送到了教宗夏宫。然后，有一段时间音信全无，直到三天前，我们接到电话，对方告诉我们，教宗将于7月21日上午10点25分来到我们这里。」
养老院的人们惊喜万分、兴奋至极。前一位来这个湖畔养老院探望的是保禄六世教宗，那是1965年的事了。冷静下来后，养老院的人们正如同玛尔大那样，卷起袖子做事：「我们开始为他的到来做一切的准备。今天，准时准点，教宗良来到我们这里。他和他的随从一抵达，他就说：『妳们邀请了我，现在我在这里！』」
眼神绽放出喜悦
教宗提到，前一天的主日福音记载了耶稣探访玛尔大和玛利亚的事迹。教宗幽默地说：「今天我恰好在圣玛尔大的伯达尼。」马丁内利修女指出：「表达了问候和感谢后，我们在阳台这里请教宗用一些点心，他享受了我们的湖畔美景。他喝了一杯咖啡和一杯饮料，与我们交谈、平易近人。我知道他是个亲切的人，能如同在自己家里那样放松。」
这次聚会从10点25分开始，直到11点18分结束。结束之际，养老院的六名修女送给教宗一幅圣家像。修女说：「然后，我们呈献给教宗一笔奉献款。我们知道，他为贫穷人做非常多的仁爱工作。」探访结束时，「他和我们的眼神都绽放出莫大的喜悦，随后他在欢呼声中离去，仍然从车上向我们致意」。
马丁内利修女最后总结道：「这是个令人惊喜且美妙至极的经验。所有居住的年迈妇女和全体服务人员都得到了教宗的问候和祝福。他的临在始终是个信息，有助于增进我们与他的关系。我们的老人们都喜极而泣。」
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