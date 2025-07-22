圣玛尔大养老院修女：教宗的探访增进了我们与他的关系

教宗良十四世在冈道尔夫堡圣玛尔大养老院进行了不到一个小时的探访，留下了令人难以忘怀的回忆。养老院负责人和20位住院的年迈妇女为之感动、热泪盈眶。

（梵蒂冈新闻网）冈道尔夫堡的圣玛尔大养老院发挥了名副其实的实作精神。该机构住著20位年龄介于80岁至101岁的年迈妇女，她们一得知教宗良十四世今年7月要在不远处的教宗夏宫避暑，就立刻拿起纸笔，写信邀请他来养老院作客。

接受邀约

圣玛尔大养老院负责人马丁内利（Eliana Martinelli）修女表示：「我亲自将邀请函送到了教宗夏宫。然后，有一段时间音信全无，直到三天前，我们接到电话，对方告诉我们，教宗将于7月21日上午10点25分来到我们这里。」

养老院的人们惊喜万分、兴奋至极。前一位来这个湖畔养老院探望的是保禄六世教宗，那是1965年的事了。冷静下来后，养老院的人们正如同玛尔大那样，卷起袖子做事：「我们开始为他的到来做一切的准备。今天，准时准点，教宗良来到我们这里。他和他的随从一抵达，他就说：『妳们邀请了我，现在我在这里！』」

眼神绽放出喜悦

教宗提到，前一天的主日福音记载了耶稣探访玛尔大和玛利亚的事迹。教宗幽默地说：「今天我恰好在圣玛尔大的伯达尼。」马丁内利修女指出：「表达了问候和感谢后，我们在阳台这里请教宗用一些点心，他享受了我们的湖畔美景。他喝了一杯咖啡和一杯饮料，与我们交谈、平易近人。我知道他是个亲切的人，能如同在自己家里那样放松。」

这次聚会从10点25分开始，直到11点18分结束。结束之际，养老院的六名修女送给教宗一幅圣家像。修女说：「然后，我们呈献给教宗一笔奉献款。我们知道，他为贫穷人做非常多的仁爱工作。」探访结束时，「他和我们的眼神都绽放出莫大的喜悦，随后他在欢呼声中离去，仍然从车上向我们致意」。

马丁内利修女最后总结道：「这是个令人惊喜且美妙至极的经验。所有居住的年迈妇女和全体服务人员都得到了教宗的问候和祝福。他的临在始终是个信息，有助于增进我们与他的关系。我们的老人们都喜极而泣。」

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