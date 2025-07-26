教宗良：如同真福富安，我们要在困境中呼求耶稣的圣名

适逢越南教会首位殉道者、要理传教员主保真福富安诞辰四百周年祈祷活动，教宗良十四世向越南要理传教员发表视频讯息。教宗强调：“要理传教员的服务绝不是一项孤独的举动，我们传授，我们的团体同时也在祈祷。”

（梵蒂冈新闻网）“恳求要理传教员的主保为我们代祷，使我们也能像他一样，即使身处困境，也能以坚定不移的信德呼求耶稣的圣名”。在纪念越南真福安德肋·富安（Andrew Phú Yên）冥诞四百周年之际，教宗良十四世向这个亚洲国家的三百名要理传教员发表英语视频讯息，表达了上述愿望。

真福富安：越南的伟大儿子

教宗在视频中称真福富安为“越南的伟大儿子，他的见证至今仍激励著我们”。教宗也引用方济各教宗在《生活的基督》（Christus vivit）宗座劝谕中的话：“安德肋因信仰而被捕，因不愿背弃信仰而遭杀害。他被杀害时口中念著：‘耶稣’。”教宗也提及圣若望保禄二世教宗于2000年3月5日册封这位真福时，弥撒讲道中的话：“安德肋年仅19岁就献出生命，以此回应基督的召唤，并用‘以爱还爱’来报答我们的天主。”

要理传教员要吸引孩子们与耶稣建立友谊

教宗提到，目前在越南国内外的要理传教员超过六万四千人，这是一个庞大的信仰传授者的团体，是“堂区生活中的重要部分”。教宗表示：“我感谢你们的慷慨奉献，感谢你们每一个人。请永远不要低估你们所带来的恩典，你们以自己的传授和榜样，正在吸引孩童和青年与耶稣建立友谊。”

服务绝不是孤单的举动

教宗接著表示：“基督徒的生活，尤其是要理传教员的服务，绝不是一项孤独的举动，我们传授，我们的团体同时也在祈祷；我们作见证，基督的奥体也在扶持试炼中的我们。这祈祷与服务的融合，在强调教会的团结和基督赐予我们的平安。”

根植于家庭与文化传承的使命

教宗随后提到，要理传教员的使命应“深深扎根于坚实的家庭与文化传承”，并邀请他们保持对“你们家庭和故乡”的热爱，特别是“你们父母与祖父母英勇活出的信仰，如真福安德肋一样，他们在痛苦中作了见证，并教导你们信赖天主”。

最后，教宗提醒这些“亲爱的要理传教员”，天主爱你们，你们是祂教会的珍宝。教宗祈求“真福安德肋·富安以他的榜样引领你们，愿童贞玛利亚、教会之母和希望之母陪伴你们”。

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