教宗接见东正教朝圣者：应跟随合一与友爱的道路

教宗良十四世在罗马近郊冈道尔夫堡夏宫接见希腊东正教，以及天主教拜占庭礼和拉丁礼的朝圣者。他们从美国出发，前往罗马、君士坦丁堡和尼西亚朝圣。

（梵蒂冈新闻网）东正教与天主教的联合朝圣团是「大公运动中的硕果之一」。教宗良十四世7月17日在罗马近郊冈道尔夫堡夏宫接见这些朝圣者，如此赞许他们的朝圣活动，并指出「大公运动旨在恢复基督众门徒的圆满合一」。

该朝圣团的主题是「从罗马到新罗马」，共有50名希腊东正教，以及天主教拜占庭礼和拉丁礼的朝圣者参与其中。朝圣团由希腊东正教美国都主教埃尔皮多普霍洛斯（Elpidophoros），以及纽瓦克总主教托宾（Joseph Tobin）枢机一同带领，他们从美国出发，前往罗马、君士坦丁堡和尼西亚朝圣。

教宗表示，朝圣意味著「追本溯源」：罗马是圣伯多禄和圣保禄殉道的蒙难地；君士坦丁堡，也就是现在伊斯坦布尔，与圣安德肋有关；尼西亚则是1700年前举行首届大公会议的地方。

教宗接著强调，根据儒略历和额我略历，2025年的复活节恰好落在同一个日子。因此，依循这两套历法的东正教徒和天主教徒，得以在同一天欢呼：「基督复活了！祂真的复活了！」

这个欢呼词传扬耶稣的受难和复活。教宗指出，耶稣之所以做了「被宰杀的羔羊」，是为了救我们脱离「罪恶和死亡的黑暗」。基督的救赎「在我们内激起莫大的希望」，而且祂也召叫我们「去做希望的见证人和携带者」，如同禧年的格言那样，做「希望的朝圣者」。教宗说：「我希望，你们的朝圣旅途能坚定你们所有人的望德。它源自于我们对复活主的信德。」

罗马这一站结束后，该朝圣团要前往君士坦丁堡。教宗请他们向君士坦丁堡大公宗主教巴尔多禄茂转达他的问候，并表示他希望能在尼西亚会议1700周年的大公庆祝活动上亲自与宗主教相会。

此外，圣父教宗称该团体的大公朝圣之旅是「彰显最近几十年来神学进展与爱德对话的记号之一」。罗马与君士坦丁堡于1054年断绝关系后，保禄六世教宗与阿特纳格拉（Athenagora）宗主教发表了联合声明，终结了互相开除教籍的局面，双方从而在神学与爱德方面展开对话。

教宗良十四世指出，「我们也必须继续恳求护慰者圣神赐予恩宠，好能跟随合一与友爱的道路」。展望2033年，即耶稣救赎世人满两千年的周年纪念，教宗强调「必须在精神上回到耶路撒冷、和平之城」，那里是宗徒们领受圣神的地方，然后他们才「前往地极」去为基督做见证。

教宗最后祈祷说：「愿我们重返信仰根基的旅途能让我们所有人体验到天主的安慰之恩，让我们能如同慈善的撒玛黎雅人那样，为今天的人类倾注安慰之油和喜悦之酒。」

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