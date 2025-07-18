教宗良十四世为加沙呼吁：立即停火

教宗在一封由帕罗林枢机署名的唁电中，对本月17日加沙圣家堂遭遇的袭击“深表悲痛”。他向在袭击中受伤的本堂神父罗马内利表示在精神上关怀整个堂区团体，并为他们祈祷。教宗呼吁加沙地带应“立即停火”。

（梵蒂冈新闻网）加沙地带天主教圣家堂7月17日遭以色列军队袭击。教宗良十四世在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的电函中，再次呼吁加沙地带应“立即停火”，并殷切希望该地区实现“对话、和解与持久的和平”。这次袭击造成多人死亡和受伤，伤者中包括本堂司铎罗马内利（Gabriel Romanelli）神父，他腿部受轻伤，及时送往当地医院接受治疗。

教宗在这封寄给罗马内利神父的电函中对堂区遭遇的袭击“深表悲痛。自战争开始以来，该堂区已为500多名避难的人提供庇护。教宗良十四世将亡者的灵魂托付于“全能天主的慈爱”，保证在“精神上关怀”整个团体，并祈愿“哀伤的人得到慰藉，以及伤者早日痊愈”。

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