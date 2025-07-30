青年禧年庆典拉开帷幕，教宗敦促年轻人传递希望、呼求和平

12万人聚集在圣伯多禄广场及和解大道，参加由圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教主持的青年禧年庆典开幕弥撒。感恩祭结束后，教宗亲临现场，众人又惊又喜。教宗邀请青年为耶稣基督的平安与修和做见证。

（梵蒂冈新闻网）「晚上好！耶稣告诉我们：『你们是地上的盐、世界的光。』『你们是世界的光明！』」教宗良十四世7月29日晚上在禧年青年弥撒结束后，亲自来到圣伯多禄广场，向青年说了这些话。

12万名朝圣者当天傍晚就齐聚在圣伯多禄广场和前方的和解大道，晚上7点参加了由圣座福音传播部部长菲西凯拉总主教所主持的开幕弥撒。感恩祭结束时，总主教请在场众人不要离开，因为教宗要亲自来问候他们。青年们为此欣喜若狂，挤到教宗敞篷座车必经的栅栏边，向教宗致以热情的问候。在歌声的伴随下，年轻人举起手机拍下这时刻，随著夜幕的低垂，手机屏幕的亮光连成了一条光明之路，在教宗行经之处出现。

世界和平的呼声

绕场过后，教宗来到圣伯多禄大殿前的石阶上，以西班牙语、英语和意大利语向在场众人发表讲话。他说：「你们的喊叫全是为了耶稣基督，世界的尽头都将听见这些呼声。」接著，教宗期勉道：「世界需要希望的讯息。你们就是这讯息，而且你们应当继续将希望带给所有人。」

在青年的禧年盛会拉开帷幕时，教宗表示，「接下来几天，你们将有机会成为一股力量，能向罗马城、意大利和全世界传递天主的恩宠、希望的讯息和光明。我们要怀著对耶稣基督的信德，并肩前行。我们也必须为世界和平高声疾呼」。于是，教宗请在场众人重复他的话，说：「我们渴望世界和平。」

在托尔维尔加塔再见

教宗邀请众人为和平祈祷，并鼓励他们「见证出耶稣基督的平安、修和，以及我们人人都正在寻求的世界之光」。「弟兄姊妹们，上主与我们同在，上主的圣名是我们的救援。愿上主的名受赞美」。这美好的聚会结束时，教宗颁赐了降福，并且说：「再见！我们在托尔维尔加塔再会。」

当天晚上7点，开幕弥撒开始时，菲西凯拉总主教代表教宗向青年致以问候，感谢他们接受了教宗的邀请，参加属于青年、属于希望的禧年庆典。同时，总主教也念及来自战争地区的众位朋友，愿他们和所有人都得到「友爱的拥抱，团结一心、成为一体」。

在弥撒讲道中，菲西凯拉总主教指出，「信德是个相遇，但首先是耶稣来与我们相遇，以祂所愿的时间和方式，在祂所定的时机进行」。我们蒙召在祂前来寻找我们时予以回应。同时，菲西凯拉总主教以圣女玛尔大为例，说明「当上主渴望与我们相遇时，祂必要在我们内找到警醒的人、随时待命的人，也就是准备好不迟疑地奔向祂的人」。

青年禧年庆典欢迎弥撒全程中文直播视频

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html