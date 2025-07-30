青年禧年庆典拉开帷幕，教宗敦促年轻人传递希望、呼求和平
（梵蒂冈新闻网）「晚上好！耶稣告诉我们：『你们是地上的盐、世界的光。』『你们是世界的光明！』」教宗良十四世7月29日晚上在禧年青年弥撒结束后，亲自来到圣伯多禄广场，向青年说了这些话。
12万名朝圣者当天傍晚就齐聚在圣伯多禄广场和前方的和解大道，晚上7点参加了由圣座福音传播部部长菲西凯拉总主教所主持的开幕弥撒。感恩祭结束时，总主教请在场众人不要离开，因为教宗要亲自来问候他们。青年们为此欣喜若狂，挤到教宗敞篷座车必经的栅栏边，向教宗致以热情的问候。在歌声的伴随下，年轻人举起手机拍下这时刻，随著夜幕的低垂，手机屏幕的亮光连成了一条光明之路，在教宗行经之处出现。
世界和平的呼声
绕场过后，教宗来到圣伯多禄大殿前的石阶上，以西班牙语、英语和意大利语向在场众人发表讲话。他说：「你们的喊叫全是为了耶稣基督，世界的尽头都将听见这些呼声。」接著，教宗期勉道：「世界需要希望的讯息。你们就是这讯息，而且你们应当继续将希望带给所有人。」
在青年的禧年盛会拉开帷幕时，教宗表示，「接下来几天，你们将有机会成为一股力量，能向罗马城、意大利和全世界传递天主的恩宠、希望的讯息和光明。我们要怀著对耶稣基督的信德，并肩前行。我们也必须为世界和平高声疾呼」。于是，教宗请在场众人重复他的话，说：「我们渴望世界和平。」
在托尔维尔加塔再见
教宗邀请众人为和平祈祷，并鼓励他们「见证出耶稣基督的平安、修和，以及我们人人都正在寻求的世界之光」。「弟兄姊妹们，上主与我们同在，上主的圣名是我们的救援。愿上主的名受赞美」。这美好的聚会结束时，教宗颁赐了降福，并且说：「再见！我们在托尔维尔加塔再会。」
当天晚上7点，开幕弥撒开始时，菲西凯拉总主教代表教宗向青年致以问候，感谢他们接受了教宗的邀请，参加属于青年、属于希望的禧年庆典。同时，总主教也念及来自战争地区的众位朋友，愿他们和所有人都得到「友爱的拥抱，团结一心、成为一体」。
在弥撒讲道中，菲西凯拉总主教指出，「信德是个相遇，但首先是耶稣来与我们相遇，以祂所愿的时间和方式，在祂所定的时机进行」。我们蒙召在祂前来寻找我们时予以回应。同时，菲西凯拉总主教以圣女玛尔大为例，说明「当上主渴望与我们相遇时，祂必要在我们内找到警醒的人、随时待命的人，也就是准备好不迟疑地奔向祂的人」。
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