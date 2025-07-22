教宗探访圣玛尔大养老院：妳们是希望的标记

教宗良十四世前往位于冈道尔夫堡、由圣玛尔大女修会管理的养老院。在那里，教宗与她们共度约一小时，并邀请她们做“祈祷与信仰的见证人”。

（梵蒂冈新闻网）7月21日上午10点半，在冈道尔夫堡的圣玛尔大养老院，大约20位年龄介于80岁至101岁住在那里的年迈妇女满面笑容，愉快地迎接教宗良十四世的到来。

圣座新闻室提及这次教宗的探访，表示：“教宗受到修女团体的欢迎，并在修会会长的陪同下，于小圣堂中停留祈祷。”随后，教宗逐一问候年迈的妇女，与她们及修女们亲切交谈。

祈祷的时光

圣座新闻室指出：“在一位年轻护理人员的致词、咏唱圣歌和祈祷之后，教宗向在场的所有人讲话。”他重新提到了刚才听到的圣歌主题，以及关于玛尔大与玛利亚的主日福音，然后敦促大家“把握人生这段时间，以玛利亚的方式生活，聆听耶稣讲话和祈祷”。

教宗感谢所有人的祈祷，并强调了其重要性“远超我们的想像”。他接著说：“年龄无关紧要，是耶稣想要靠近我们，祂成为我们的客人，邀请我们做见证，不论年轻与否。”

信仰的见证人

教宗总结道：“妳们是希望的标记，妳们一生中已经付出了很多。”他邀请大家继续“做出祈祷与信仰的见证”，成为一个将其所有奉献给天主的大家庭。在大家一起诵念《天主经》后，教宗稍作停留，参观了养老院，并于上午11点半前返回冈道尔夫堡夏宫。

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