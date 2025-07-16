教宗：体育化对抗为相遇，遏止仇恨的助跑

教宗良十四世为「心灵竞赛」发表视频讯息，指出在这个充斥著「分裂、炸弹和战争」的时期，「最大的挑战是彼此相遇」。

（梵蒂冈新闻网）意大利拉奎拉体育场于7月15日晚上举行「心灵竞赛」，其收益捐给耶稣圣婴儿童医院和意大利明爱会援助患病儿童的「接纳项目」。教宗良十四世为此发表视频讯息，强调一起游戏的核心意义是彼此相遇。

教宗在视频中表示：「即使是在充斥著分裂、炸弹和战争的时期，依然有可能、始终有可能彼此相遇。」这是最大的挑战。教宗期勉众人帮助「我们和他人破碎的心灵复原，承认在天主的心中我们是一体的。心灵正是与天主和与他人相遇的地方」。

化对抗为相遇

这场友谊赛的收益要用来资助从意大利各地和全世界前来罗马求医治病的孩童，尤其是从战争地区来的患病儿童。教宗阐明，心灵与竞赛这两个词在这场慈善活动中结合在一起，「为生命、为治疗而募款，不是为了摧毁和死亡的目的」。

运动员和支持者如果好好投入体育运动，体育就能「化对抗为相遇、化分裂为包容、化孤独为团体」。播送这场慈善活动的电视让众多观众的目光团结共融，促使人们「怀著爱、而非仇恨」去看待彼此。

为众人的益处携手合作

这场竞赛的两支队伍分别由歌手和政治人物所组成。前者提醒我们，音乐让「我们的话语和记忆」富含意义，后者则能为共同福祉携手合作。

「假如政治不满足于那些制造敌人的宣传，而是采取艰难且必要的交流艺术、寻求共同福祉，那么政治就能缔造团结，而不造成分裂。」

遏止仇恨的目标

教宗最后邀请大家注视「心里纯洁」的孩童，他们因此能「看见天主」（参阅：玛五8）。我们需要向他们学习，好能发现什么才是真正重要的，「找回接纳的勇气，做个相遇的男女」，遏止「仇恨的助跑」。「愿这场谈论和平的竞赛能划下缔造和平的一个点」。

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