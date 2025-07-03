教宗缅怀德里枢机：一生奉献于天主的慷慨牧人

与方济各教宗有著深厚关系的阿根廷加布遣会会士德里枢机于6月30日回归天乡，享年98岁。教宗良十四世在一封唁电中提及德里枢机的信仰见证。

（梵蒂冈新闻网）他是一位“慷慨的牧人”，“深受方济各教宗的敬重”，“身为听告解司铎和灵修导师，多年来为天主和教会服务”。教宗良十四世在一封唁电中如此称赞德里（Luis Pascual Dri）枢机。这位枢机是阿根廷人、方济各加布遣会会士，于6月30日在布宜诺斯艾利斯安息主怀，享年98岁。

德里枢机之所以有名，是因为贝尔格里奥教宗在其宗座牧职期间曾多次提起他，称他是仁慈的榜样和典范，接纳任何一个走近告解亭的人，他整天整天地守在告解亭内。方济各教宗于2023年将这位加布遣会会士擢升为枢机。

教宗良十四世在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄给布宜诺斯艾利斯总主教加西亚（Jorge Ignacio García Cuerva）的唁电中，表达了他“最深切的哀悼”，并向方济各加布遣会成员、亡者的家人、该总教区的圣职人员、修会团体和平信徒表达哀悼之情。教宗为德里枢机“热切祈祷”，“祈求主耶稣赐予他那不朽的荣冠”。

德里枢机的殡葬弥撒已于7月2日举行。

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