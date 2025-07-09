教宗良十四世和一个儿童眼中的世界

罗伯特·方济各·普雷沃斯特当选教宗只有两个月，但已经有许多具有代表性的照片。其中有一张鲜为人知的照片：教宗屈膝在一位想送他一幅画的女孩的旁边。这一简单的举动，却传递出极具价值的信息：若要建设一个美好的世界，需要站在儿童的高度。

（梵蒂冈新闻网）在教宗良十四世任期的最初两个月里，出现了许多令人难忘的照片，其中有些将会长久地存留在人们集体的记忆里，例如普雷沃斯特在当选教宗的那天，第一次站在圣伯多禄大殿中央的阳台上，面对圣伯多禄广场上欢跃的人群时，他克制泪水的瞬间。但有一张照片,虽然还鲜为人知，却自然地传递出一个讯息和对未来的憧憬：教宗屈膝在一位参加梵蒂冈夏令营的小女孩的身旁，小女孩正在向教宗展示一幅画。

两人脸上的笑容令人动容：教宗显然看向正在拍照的人，而小女孩则被教宗的举动深深吸引，并未看向镜头，而是目不转睛、面带微笑地望著教宗。这张照片为何如此重要？因为通过那个简单的屈膝动作，教宗为我们所有人，尤其是那些今日手握世界命运的人指出一个方向：亲近孩子，用他们的眼光看世界。如果我们每个人都能勇敢地这样做，人类的命运将会如何改变？正如耶稣责备门徒阻止儿童们靠近时，所说的那句永远被人记住的话：“让小孩子到我跟前来。”

今天的我们，究竟有多少人愿意让孩子来到自己的身边？更重要的是，我们又有多少意愿走向他们？走向那些被战火吞噬的孩子、那些因他人自私而挨饿的孩子、那些遭受无数种暴力的孩子们。理性要求成人去保护孩子，然而，现实却恰恰相反：在由成人决定的战争中，首先受苦的却是那些最脆弱的孩子。甘地曾说：“如果我们想要在这个世界上教导真正的和平，如果我们想要发动一场真正的反对战争的战斗，那我们就必须从孩子开始。”可惜的是，我们必须痛苦地承认：战争的现实就像毒药一样，从我们生命的最初阶段就被灌输进来。贝托尔特·布莱希特(Bertolt Brecht)在一首诗中写道：“孩子们玩战争的游戏，却很少玩和平的游戏，因为成人自古以来就在战斗。”

正因如此，或许改变历史进程的唯一途径，恰恰是那条看似最不可能的道路：弯下腰来、屈膝，放下我们作为成人固有的观念与利益，用我们的眼睛，以孩子“低处”的眼光来看这个世界。使自己变小，正是为了让我们的“人性”变得更高尚。

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