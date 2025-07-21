教宗和宇航员奥尔德林通电话，纪念人类登月56周年

教宗与执行阿波罗11号航天任务的宇航员通电话，一同回顾了登月的历史壮举，称其为“人类才能的见证”，并共同默想天主创造万物的奥秘。通话结束前，教宗降福了宇航员奥尔德林和他的家人及合作者。

（梵蒂冈新闻网）正值阿波罗11号登月56周年，教宗良十四世于7月20日晚上同美国宇航员奥尔德林（Buzz Aldrin）进行了通话。圣座新闻室在当晚公布了这一消息，公告中写道，教宗与奥尔德林共同回顾了“这一历史创举，人类才能的见证”。

在通话中，教宗与奥尔德林一同以《圣咏》第八篇中的话语，默想天主创造万物的奥秘，以及受造界的伟大与脆弱。通话结束前，教宗降福了奥尔德林和他的家人及合作者。

20日上午，教宗在带领信众诵念三钟经后，前往位于冈道尔夫堡的梵蒂冈天文台圆顶，参观了天文望远镜和仪器设备。此次视察访问是为纪念56年前的7月20日，执行阿波罗11号任务的美国宇航员奥尔德林和阿姆斯特朗（Neil Armstrong）首次登上月球表面的人类壮举。

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