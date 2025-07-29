教宗良十四世于7月30日恢复周三公开接见

在冈道尔夫堡夏宫暑休后，教宗良十四世将于7月30日恢复周三公开接见活动，然后他将于圣母升天瞻礼回到夏宫。本周末，他要与青年一同欢庆禧年。

（梵蒂冈新闻网）经过暑期休息后，教宗良十四世将于7月30日恢复例行的周三公开接见活动。暑休前的最后一次周三公开接见于6月25日在圣伯多禄广场进行，然后该周末教宗就前往冈道尔夫堡夏宫度假。8月15日周五，教宗将回到冈道尔夫堡夏宫，主持圣母升天瞻礼弥撒，并带领聚集在自由广场的民众颂念《三钟经》。8月17日主日，教宗也要在自由广场带领颂念《三钟经》，当天下午就返回梵蒂冈。

在为时一周的繁忙公务后，本周末等著教宗的是属于青年的禧年活动。众多青年男女从世界各地涌入罗马，参加禧年盛会。所有朝圣青年将于8月2日周六进入托尔维尔加塔会场，那里曾是圣若望保禄二世教宗在两千年大禧年与青年相聚的地方。今年8月2日，教宗良十四世要回到那里，在音乐、见证和友爱中，晚上8点半与青年一起举行守夜礼。隔天3日主日上午9点，在同一地点，教宗将为青年主持弥撒，并于中午12点与他们一起颂念《三钟经》。

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