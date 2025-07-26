教宗敦促基督和平运动：使你们的团体成为和平之家

在美国基督和平运动举行全国大会之际，教宗良十四世致函与会者，鼓励他们将各自的地方团体变成「和平之家」，学习通过对话消除敌意。

（梵蒂冈新闻网）我格外祈愿，你们的聚会能启发美国基督和平（Pax Christi）运动的所有人致力于将各自的地方团体变成「和平的家」，在其中学习通过对话消除敌意，实现正义并珍惜宽恕。在美国基督和平运动召开全国大会之际，教宗良十四世致函与会者，向他们表达这个心愿。

美国基督和平运动于7月25日至27日在底特律召开半年一度的全国大会。教宗在写给与会者的信函中首先提到「我们世界此刻面临的诸多挑战」，例如：武装冲突蔓延、民族之间的分裂、被迫移民的挑战、以及推广非暴力文化的努力。教宗提醒道，死而复活的主基督对宗徒们说的第一句话就是祝他们平安，那是「没有武装并且解除武装的平安，谦逊而坚毅」。

如今，「耶稣继续派遣祂的追随者到世界各地、在其日常生活中缔造和平」。为此，教宗说：「我格外祈愿，你们的聚会能启发美国基督和平运动的所有人致力于将各自的地方团体变成『和平的家』，在其中学习通过对话消除敌意，实现正义并珍惜宽恕。如此一来，你们就能让许多人拥抱圣保禄的邀请，与他们的弟兄姊妹和睦相处（参阅：罗十二18）。」

教宗最后将该大会托付于教会之母圣母玛利亚的转祷，喜悦地颁赐他的宗座降福。

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