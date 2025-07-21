教宗与阿巴斯通电话：应保护平民和神圣场所

关于加沙地带近日的冲突演变和约旦河西岸的暴力事件，教宗良十四世与巴勒斯坦国总统阿巴斯通电话，再次呼吁应完全尊重国际人道法。教宗也吁请不可无差别地使用武力，以及强迫人民迁移。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月21日上午接获巴勒斯坦国总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）的来电，谈论了加沙地带近日的冲突演变，以及约旦河西岸的暴力事件。圣座新闻室在一份公告中提及这个消息。

应尊重国际人道法

公告指出，在电话会谈中，教宗再次呼吁要完全尊重国际人道法，强调了保护平民和神圣场所的义务，以及禁止无差别地使用武力和强迫人民迁移。有鉴于悲惨的人道主义局势，圣座新闻室写道，双方强调，迫切需要援助那些高度暴露在冲突后果之下的人，并要让人道救援物资充分进入当地。公告最后表示，良十四世提到「圣座与巴勒斯坦国全面协议满十周年的可喜纪念」。这份协议签署于2015年6月26日，并于2016年1月2日生效。

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