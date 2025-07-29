教宗致函天主教大学：要成为通往天主的旅程

国际天主教大学联会第28届大会目前于墨西哥瓜达拉哈拉举行。教宗在此机会上致函与会者。

（梵蒂冈新闻网）国际天主教大学联会第28届全体大会于7月28日至8月1日在墨西哥瓜达拉哈拉举行，庆祝该大学联盟成立一百周年。教宗良十四世在此机会上致函与会者。本届大会的主题为“天主教大学，知识的编舞者”。

教宗在信函中指出，这是一个“非常美的表达，它唤起和谐、团结、活力与喜乐”。在此背景下，“我们要扪心自问，我们要跟随的是哪种音乐”。教宗指出天主教大学蒙召成为“通往天主的心灵之旅程”。

教宗谈到大学环境时说，以对话和知识多元化为特征的大学环境与教会的使命并不相左。从福传初期开始，基督徒就深知接纳多元世界观的重要性。

此外，教宗称圣保禄向罗马的基督徒提出的问题非常重要，“邀请他们将现在的生活方式与他们以前的生活进行比较”。“但那时你们得了什么效果？只是叫你们现在以那些事为可耻，因为其结局就是死亡。”（罗六21）教宗指出，古希腊罗马时期所有推理的结果，都用“死亡”一词来概括。这是因为他们没有基督，基督是“天父的圣言和智慧”；因为所有的受造物都藉著基督而受造，而最终归于祂（参阅：哥一16）。

教宗在信函最后写道，愿“基督成为指导你们所有大学机构工作的指南”，愿基督成为新福传的原动力。教宗也向所有与会者颁赐宗座遐福。

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