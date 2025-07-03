教宗照料受造界祈祷日文告：迫切需要为环境正义行动起来

教宗良十四世为即将于9月1日举行的照料受造界祈祷日活动发表文告：“在这个世界里，弱势群体是最先承受气候变化导致破坏性结果的人。守护受造界成了信仰和人性的课题。”

（梵蒂冈新闻网）教宗良为将于9月1日举行的第十届照料受造界祈祷日活动发表文告，以教宗方济各所选“和平与希望的种子”为主题。今年也是《愿祢受赞颂》通谕发表十周年，这个主题也与正在庆祝的希望禧年相呼应。

遭到破坏的大地

教宗良在7月2日发表的文告中指出，世界许多地区遭受著“森林滥伐、污染、生物多样性的丧失”, 其背后的原因是“不义、不平等、贪婪，以及对国际法和人民权利的践踏”。教宗表示：“由人类活动所导致的气候变化，使出现极端自然现象的强度与频率不断上升（参阅《请赞颂天主》宗座劝谕，5号）。”

因争夺自然资源而发生战争

更令教宗担心的是“武装冲突带来的人为与生态破坏，能产生中期和长期的影响”，没有意识到，对大自然的破坏首先使“最贫穷的人，边缘化的人和受排斥的人”受到伤害。教宗特别指出“原住居民团体的苦难，是一个典型的例子”。在这些情况下，受造界成了争夺生命资源的战场，例如农业和森林因埋设地雷而成了危险地区、“烧毁土地”的政策、围绕水源爆发的冲突，原材料分配不公等问题，这一切都伤害了最弱势的群体，同时也危害到社会的稳定。

看守乐园

教宗继续写道：“这些伤害，源自罪恶。”因此，教宗呼吁人们重读圣经中劝勉我们“耕种和看守乐园（参与 创二15）”的章节，这也意味著“人类与大自然之间一种相互负责的关系”。教宗强调：在基督内，我们是和平与希望的种子，藉著圣神，干涸的沙漠也能变成祥和的乐园。

守护受造界，是信仰和人性的课题

环境正义不再是一个抽象的概念或遥远的目标，而是“一项迫切的需求，超越了单纯的环境保护”。教宗写道：“对于信徒而言，更是一种神学上的要求，因为基督徒带有耶稣基督的面容，万物在基督内受造和得救。因此，照料受造界应成为一项关乎信仰与人性的课题。”

教宗良最后表示，愿教宗方济各的这道通谕继续启发人心，使“整体生态成为人们选择和分享的方向”，以便产生更多应予以“守护和耕种”的希望的种子。

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