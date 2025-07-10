教宗良十四世与泽连斯基总统就乌克兰战争、被强制驱逐的乌克兰儿童的回归以及圣座持续推动对话与和平的努力进行会谈。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于7月8日下午在冈道尔夫堡夏宫接见了乌克兰总统泽连斯基，进行私人会晤。会谈聚焦于乌克兰正在进行的战争，以及通过对话寻求和平的紧迫性。

根据圣座新闻室发表的公告，对话围绕结束敌对行动，并为乌克兰战争找到公正且持久的解决方案的努力展开。教宗对战争受害者表示哀悼，并向乌克兰人民保证他的祈祷和持续关怀。

教宗也鼓励一切致力于释放战俘以及协助与家人分离的儿童重归家庭的努力。他强调，梵蒂冈愿意接待乌克兰与俄罗斯双方代表，推动可能的谈判。

会晤结束后，泽连斯基总统以英语简短向媒体发表讲话。他表示：“我非常高兴能见到圣父教宗，感谢他接待我们。”他感谢教宗和梵蒂冈的支持，特别是关于战争期间被带到俄罗斯的乌克兰儿童的问题。“这是一个非常重要的问题，我们进行了交谈”，并强调必须将这些儿童送回到乌克兰的家人身边。

泽连斯基总统再次重申了乌克兰致力于实现和平的承诺。“我们当然希望和平，希望战争能够结束。”他表示：“我们非常希望梵蒂冈与圣父教宗能够协助安排一场高级别领导人会议，以结束这场战争。”

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