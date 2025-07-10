教宗：聆听“大地和穷人的呐喊”

教宗在冈道尔夫堡“愿祢受赞颂庄园”举行首台照料受造界弥撒，敦促众人聆听“大地”和“穷人的呐喊”。“唯有默观的视野才能改变我们与受造物的关系，使我们走出生态危机。”

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月9日上午在冈道尔夫堡“愿祢受赞颂庄园”主持了首台照料受造界弥撒。他邀请我们聆听“大地”和“穷人的呐喊”，这呐喊声“已抵达天主的心中”，也向作为天主肢体的我们发出挑战。因此，“我们的愤怒就是天主的愤怒，我们的工作就是祂的工作”。

教宗在这有各种植物、及众多受造元素的场景中主持感恩祭。在讲道前的即兴讲话中，教宗将这场景描述为“天然的大教堂”。在这台感恩祭中，首次使用了为照料受造界弥撒的祈祷经文。7月3日，圣座新闻室举行新闻发布会，介绍了这台弥撒中的专用祈祷经文。

接著，教宗吁请在场的人“为教会内外许多人的皈依祈祷，他们仍然没有意识到照料共同家园的紧迫性”。“我们每天在世界各地看到许多自然灾难，一部分是人类的过度行为及其生活方式所造成的。因此，我们要扪心自问，我们自身是否正在经历这种转变，我们多么需要它啊！”

随后，教宗强调了“方济各教宗在《愿祢受赞颂》和《众位弟兄》通谕中传达的讯息”，在一个因“全球气候变暖和武装冲突而燃烧”的当今“世界”中，具有非凡的现实意义。

此外，教宗也深入省思了福音中耶稣平息风浪的事迹，指出圣史玛窦描述的“门徒们的恐惧”是“多数人的恐惧”，但需要克服它。“在禧年之际，我们要不断地这样说：希望就在眼前！我们在耶稣内找到了希望。祂依然平息风浪。祂的权能不是推翻，而是创造；不是摧毁，而是赋予新生命。”

教宗指出，“唯有默观的视野能改变我们与受造物的关系，使我们走出生态危机，由于罪恶，生态危机导致与天主、与近人和大地的关系破裂”。

最后，教宗良十四世提到正在举行的弥撒圣祭。他说，方济各教宗在《愿祢受赞颂》通谕中如此写道，“感恩祭是天主圣化受造物的最高峰”，上主选择了“要藉著薄片的物质来进入我们个人内心的最深处”（参阅：《愿祢受赞颂》，236）。

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