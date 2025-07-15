孩童飞奔进教宗怀抱：赤子的依恃之情、慈父的温柔接纳

宗座圣所守护人西尔韦斯特里尼神父讲述他今年6月在梵蒂冈宗座大楼伯爵厅亲眼所见的温馨场景。教宗私下接见一家人时，年幼的儿子奔向教宗，教宗立即亲切地俯身将他拥入怀中。

（梵蒂冈新闻网）宗座圣所守护人、奥斯定会会士西尔韦斯特里尼（Bruno Silvestrini）神父日前撰文讲述了他亲眼目睹的温馨一幕。这个人情味浓厚的朴实相遇发生在今年6月7日，当时罗马托尔迪昆托（Tor di Quinto）宪兵营专职司铎的合作者焦丹诺（Giovanni Giordano）在梵蒂冈宗座大楼伯爵厅蒙教宗良十四世接见。

前来晋见教宗的还有他的妻小。年幼的儿子活泼好动，总是有用不完的精力。在好长的等候中，谁也没办法让他乖乖坐下：他在伯爵厅里东奔西跑，不管在场的其他人，而且对他人没什么信任感。他看似沉浸在自己的世界里，要用游戏来填满这段等候的时刻。然而，圣父教宗一现身，就发生了一件众人预料不到的事。正当大人们正襟危坐、内心澎湃，甚至是为这神圣的一刻而感到有些胆怯时，那小孩子仿佛灵光乍现：他不顾一切、毫不迟疑地飞奔向教宗，而教宗一把将他抱进怀中，真诚又自然。

这不假思索的举动展现出赤子之心的纯真。孩子知道什么是真善美、知道什么是全然接纳。教宗良十四世满面笑容，对那出乎意料的由衷举动以温柔为报。我们不得不想起耶稣善师说的一句话：「你们若不变成如同小孩子一样，决不能进天国。」（玛十八3）

正是通过这样的事件，上智的天主似乎要在我们耳边轻声地说：有时候，拥有自由心灵的人比其他任何人都更懂得天主的美好和祂的慈父心肠。

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