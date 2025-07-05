罗马发生爆炸，教宗良以焦虑的心情关注事态发展

7月4日早上，罗马的普雷内斯蒂诺社区一处加油站发生爆炸，造成二十余人受伤，其中有九名救援人员。教宗良十四世在他的X帐号@Pontifex上用意大利语发文，为遭遇这起爆炸事故的人祈祷。

（梵蒂冈新闻网） 7月4日早上8点15分过后不久，在罗马的普雷内斯蒂诺（Prenestino）社区一处加油站发生巨烈爆炸，巨大的声响在整个罗马都能听到，超大范围的浓烟，一度让人认为是落下的炸弹。根据消防队的初步消息，爆炸是由一辆油罐车的加油泵脱落引起的。

教宗良的发文

教宗良在他的X帐号@Pontifex上用意大利语发文，表达他对不幸卷入这起“悲惨事故”人的关怀。教宗写道：“今早在本教区中心地带普雷内斯蒂诺区一处加油站发生爆炸，我为不幸卷入这起事故的人祈祷。我以焦虑的心情继续关注这起悲惨事故的事态发展。”

雷纳枢机的声明

教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）枢机也发表公告，表示“我向这次爆炸事故中受伤的人员及其家属表达关怀，并为他们祈祷”。雷纳枢机也表示：“我正在与那个地区的几位司铎保持联系，密切关注事故的发展状况。”

爆炸事故之后，罗马教区的明爱会和附近的堂区也立刻投入救援工作。

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