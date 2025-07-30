教宗接见慕道者和新洗者：你们是地上的盐、世上的光

教宗良十四世提醒正在慕道和刚领洗不久的青年，我们并非生来就是基督徒，而是通过洗礼成为基督徒，穿上基督。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月29日上午在梵蒂冈接见了法国正在慕道和刚领洗不久的青年，鼓励他们的信仰旅途。这些青年在主教、辅导神师和要理教员的陪伴下，前来罗马参加属于青年的禧年活动。

个人的相遇之路

圣父教宗的讲话著重于基督徒入门阶段中个人与天主的相遇。他说：「你们每个人都在接纳自己的团体里亲身体验到与上主的相遇。」洗礼不只是个仪式，更是一生与天主共融的开端。

「看到青年投入信仰、渴望赋予生命意义、接受基督和福音的引领，这是令人喜悦的事！」教宗如此表示，并指出，洗礼使我们成为天主大家庭的一员。接著，教宗引用圣保禄宗徒写给迦拉达人的书信，强调：「你们凡是领了洗归于基督的，就是穿上了基督。」（三27）

不灭的光

提到在洗礼中，受洗者从复活蜡烛那里点亮的自己手中的蜡烛，教宗指出，「那是基督之光，催促我们聆听天主圣言，持续在圣体圣事内与上主共融，从而维系并滋养这个烛光」。

然后，教宗引用圣盎博罗削的话，重申：「基督为我们是一切。」「如果你想要医治创伤，祂是医生。如果你处在黑暗中，祂是光明。请你们体验并观看，上主是何等的美善！」

你们是地上的盐、世上的光

「跟随上主，你们便也是地上的盐和世上的光（参阅：玛五13-14）。教会需要你们美好的信仰见证，好能更加成长，亲近每个有需要的人。」同时，教宗也鼓励在场青年始终与主耶稣紧密相连。「我们不是生来就是基督徒，而是在天主圣宠的触动下成为基督徒」。

教宗最后祝福在场众人，说：「在磨难中，在孤独和枯竭的时刻，在误解和辛劳时，愿你们的心灵能扎根于上主。祂是『道路、真理和生命』（若十四6），祂是一切平安、喜乐与爱的泉源。」

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