教宗劝勉修女们：你们要扎根于爱德，播种善行

教宗良十四世于6月30日在梵蒂冈接见了四个女性修会团体的代表们。教宗勉励修女们效法她们的会祖，是他们拓宽了服务的新道路，特别是对儿童、穷人、孤儿、移民、长者与病患。

（梵蒂冈新闻网）“主是如何满足我对生命、爱与光明的渴望？”这是教宗良十四于6月30日，在梵蒂冈克莱孟厅接见四个女性修会团体代表们提出的省思邀请。这四个修会分是大圣巴西略修女会（Suore dell’Ordine di San Basilio Magno）、仁爱之女会（Figlie della Divina Carità）、圣奥斯定援助修女会（Congregacion Agustinas Hermanas del Amparo）以及耶稣圣心和圣母圣心方济各修女会（Suore Francescane dei Sacri Cuori）。教宗在讲话中鼓励她们，把自己的生命与使命深深扎根于基督，从而能够服务最有需要的人，特别是对儿童、穷人、孤儿、移民、长者与病患，同时从各自修会的会祖榜样中汲取力量与灵感。

让天主安排一切

首先，教宗引用了圣奥思定的话说：“天主是你的一切。如果你饥饿，天主是你的食粮；如果你口渴，天主是你的水泉；如果你在黑暗中，天主是那永不熄灭的光；如果你赤身露体，天主是你不朽的衣裳。”教宗解释道：“正是这种扎根于基督，使得那些在我们之前、与我们有著同样天资和局限的男女得以完成那些从未想过能实现的事，播下善的种子，跨越世纪与大陆，直到今天几乎遍及全球，而你们的临在正好表现了这一点。”

福音是服务最好的原始能量

教宗指出，无论修女这次来罗马是为修会大会还是为了禧年，教宗邀请修女们“来到伯多禄墓前，重申对天主的爱和对教会的忠诚”。教宗表示，修女们的过往生活经验和当下的生活，证明了一个事实“在圣神的推动下，踏上奉献的新旅程，投身于爱天主和爱近人并留心观察时代征兆的人”，福音则是他们最好的原始能量。

在爱德中扎根

接著，教宗引用梵蒂冈第二届大公会的《修会生活革新》法令8号的内容，强调扎根于爱德中的服务是多么的重要：“会士的全部的修会生活，当充满传教精神，而全部传教活动，则当受修会精神的陶冶。所以为使会士响应基督的圣召，并服事其肢体，如服事基督本身一样，则他们的传教活动，当从与基督亲密的结合出发。”

最后，教宗以圣保禄的话祝福在场的所有修女们，为“使基督因着你们的信德，住在你们心中，叫你们在爱德上根深蒂固，奠定基础，为使你们能够同众圣徒领悟基督的爱是怎样的广、阔、高、深，并知道基督的爱是远超人所能知的，为叫你们充满天主的一切富裕（弗三17-18），愿童贞玛利亚陪伴你们，我降福你们。”