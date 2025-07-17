教宗致函意大利工会联合会：推动和平社会，服务人类发展

意大利工人工会联合会第二十届全国会议于7月16日在罗马召开。教宗良十四世致函联合会秘书长富马罗拉女士，该信函由圣座国务卿帕罗林枢机署名。大家共同的目标是建立一个更人性化的社会秩序，并促进圣奥斯定所提出的“秩序带来的安宁”。

（梵蒂冈新闻网）必须“推动一个更有人性的社会关系秩序，以及和平且公义的社会，以服务人类整体发展和家庭的福祉”。这是教宗良十四世通过由圣座国务卿帕罗林枢机署名的信函，向在罗马召开的意大利工人工会联合会（Cisl）第二十届全国会议提出的邀请。本次大会于7月16日召开，其主题为“参与的勇气”。

教宗良在致以联合会秘书长富马罗拉（Daniela Fumarola）女士的信中，向大会的组织者、发言者和与会者表达他“诚挚的问候”，并对工会中“具有重要意义的事件”表示了“高度赞赏”。他同时期许“这场重要的研讨会能激励大家更热忱地倡导社会责任”。

教宗并勉励与会代表们“不要忽视我们共同的目标，促进‘秩序带来的安宁’（tranquillitas ordinis）”。这是圣奥斯定在《天主之城》（De Civitate Dei）中提出的概念。

总统马塔雷拉的讯息

意大利共和国总统马塔雷拉也向富马罗拉秘书长发来讯息，写道：“在意大利和欧洲，自由与民主需要工人们的参与。”这次工人工会联合会选择以“参与的勇气”作为大会的核心主题价值。总统强调，此举是一个“积极的信号”，对“社会和政治交流”作出贡献。

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