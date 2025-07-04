教宗与梵蒂冈夏令营儿童和波兰300多名儿童会面

教宗7月3日上午在梵蒂冈保禄六世大厅问候了参加梵蒂冈夏令营的儿童，来自乌克兰的300名儿童也参与其中，他们由意大利明爱会接待。教宗邀请孩子们从现在做起，成为和平及友谊的建设者。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月3日中午时分，在梵蒂冈保禄六世大厅首先会见了来自乌克兰并得到意大利明爱会款待的300名儿童和青少年，随后与参加梵蒂冈夏令营的孩童会面。

圣座新闻室的一份相关公告称，夏令营的辅导员迎接了教宗，他与孩子们交谈并回答了一些问题。教宗讲述了他的童年、他参与弥撒，在那里遇到其他孩子和朋友，但更重要的是，他在那里遇见“最好的朋友，耶稣”。

接著，教宗提到差异和接纳。他首先用英语向乌克兰儿童说了几句欢迎词，并强调“互相尊重的重要性，不要只看到差异，而要建设桥梁和友谊，我们都可以成为朋友、弟兄姐妹”。

教宗在回答一个有关战争的问题时解释说，在年幼的时候，也要学习成为和平与友谊的建设者，不要进入战争和战斗，绝不可推动仇恨和嫉妒：“耶稣召叫我们所有人成为朋友”，重要的是，“从小就要学习彼此尊重，视他人如同自己”。

儿童和青少年赠送给教宗的礼物中，有他们在夏令营中制作的物品，以及乌克兰儿童绘制的图画和作品。会面结束时，教宗与在场的人合影留念，然后邀请大家一起诵念《圣母经》，并降福了他们。

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