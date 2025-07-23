教宗悼念万-特鲁瓦枢机：热忱的善牧

在致巴黎总主教的一封唁电中，教宗良十四世对这位曾带领巴黎总教区十二年之久的万-特鲁瓦枢机的辞世表达了哀悼与灵性关怀：“愿天主将他接纳到祂安息、和平与光明的居所中。”

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于7月22日在寄给巴黎总主教于尔里克（Laurent Ulrich）的一封唁电中，对安德肋‧万-特鲁瓦（André Vingt-Trois）枢机的逝世表达了哀悼与灵性关怀。这位枢机于7月18日辞世，享年82岁。

在唁电里，教宗表示：“我渴望特别转向亡者的亲人与挚爱、在他病苦时在玛利亚-德肋撒之家（Maison Marie-Thérèse）协助他的医护人员，以及巴黎总教区的神职人员与教友，他曾是该教区热忱的善牧长达12年之久。我祈愿，在这位仆人为牧职使命尽心竭力、并在他生命最后的日子中亲身分担基督十字架之后，愿复活的主将他接纳到祂安息、和平与光明的居所中。”

万-特鲁瓦枢机的葬礼于7月23日上午10点在巴黎圣母主教座堂举行，由巴黎总主教于尔里克主持。

万-特鲁瓦主教曾于2007年至2013年间担任巴黎总主教，也曾任法国主教团主席。2007年11月24日，本笃十六世教宗在枢密会议中册封他为枢机。作为司铎级枢机，他的领衔圣堂是罗马法王圣路易堂（San Luigi dei Francesi）。他曾是圣座主教部与圣座东方教会部的成员，并于2014年与2015年担任以家庭为题的世界主教会议的主席代表。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html