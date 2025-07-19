教宗致电皮扎巴拉宗主教：加沙不可再有惨案

教宗良十四世打电话给耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机，后者在以色列轰炸加沙圣家堂后，与东正教宗主教德敖斐罗一起带著人道救援物资进入加沙。教宗重申，他关怀巴勒斯坦百姓和所有圣地和中东的无辜受害者，与他们团结一心。随后，教宗也致电加沙本堂神父所属修会、道生会的省会长。

（梵蒂冈新闻网）「现在是结束这场惨案的时候了。」教宗良十四世7月18日与耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机通电话，如此说道。以色列于17日轰炸加沙地带唯一天主堂，造成三人死亡，包括本堂神父罗马内利（Gabriel Romanelli）在内共有十人受伤，隔天18日皮扎巴拉宗主教与耶路撒冷东正教宗主教德敖斐罗三世（Teofilo III）一起进入加沙。

皮扎巴拉枢机向本新闻网表示：「希腊东正教宗主教和我，以及我们的代表团前往加沙，探访堂区、受害者家庭和整个团体，与他们同舟共济。正当我们行经加沙边界时，圣父教宗良十四世打电话过来，表达他的关怀、关爱、祈祷、支持，以及他愿意竭尽所能，不只要促成停火，更要终止这场悲剧。」

宗主教指出，「教宗良多次重申，现在是结束这场惨案的时候了、没有任何借口可以为所发生的事做辩解，以及要努力避免造成更多人受害。我们渴望以拉丁礼宗主教区，以及圣地全体教会的名义感谢教宗的这份关怀和祈祷」。

教宗挂念圣地和中东的所有无辜受害者

圣座新闻室通过Telegram通信软件发表公告，表明教宗在与皮扎巴拉宗主教的通话中，强调会竭尽所能「遏止那毫无益处、殃及无辜的惨案」。教宗惦记著「所有无辜的受害者，17日袭击事件的受害者，以及这段痛苦时期在圣地和全中东的受害者」。

18日上午稍晚，教宗也联络了加沙天主堂本堂神父罗马内利所属的道生会省会长费雷罗（Carlos Ferrero）神父。教宗向他表达对团体、信友和会士们的关怀之情。教宗保证为他们所有人祈祷，并会「不懈地致力于和平」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html