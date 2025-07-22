教宗与登月宇航员的通话化作赞美天主的祈祷

7月20日主日晚上，教宗良十四世与56年前第二位踏上月球的人，宇航员巴兹·奥尔德林进行了一次视频通话。他们共同默想天主创造万物的奥秘，以及受造界的伟大与脆弱。在三钟经祈祷中，教宗呼吁结束加沙战争的野蛮行径，因为每一条生命都是神圣的。这些画面向我们传达了同样的信息：和平的意义与战争的荒谬。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世上周日晚与巴兹·奥尔德林（Buzz Aldrin）进行了视频通话。他是56年前踏上月球的第二人，曾亲眼从太空凝望过我们的地球。当天下午，教宗良十四视察了梵蒂冈天文台，在望远镜下凝视星辰之美。随后，在晚间与奥尔德林的通话中，默想天主创造万物的奥秘，以及受造界的伟大与脆弱。

教宗在以色列军队袭击加沙圣家堂后发出的恳切呼吁，呼吁结束战争的野蛮行径，寻求和平解决冲突的办法，遵守人道主义法，尊重保护平民的义务，禁止集体惩罚、滥用武力和强制迁移人口。他选择逐一念出教堂袭击事件中三名遇难者的名字，并非因为他们是基督徒，而是为了强调每个生命都是神圣的，每个敬礼场所都是神圣的。这是为了给这场持续的无谓屠杀中所有无辜遇难者赋予姓名。每个受害者都有名字、姓氏和故事，而每天列出的只是数字。

这些时刻各不相同，如同画作。虽在时间上接近，却从不同的角度传达出同一个讯息：和平的意义与战争的荒谬。它们清楚地描绘出，沟通——无论是透过行动、图像还是言语，都可以是非武装的，却又具有解除武装的力量。

教宗与宇航员奥尔德林进行的视频通话确定无疑地变成了一个美妙的祈祷时刻。他们二人用《圣咏》第八篇的语言默想，向上主诉说祂的伟大：诸天、月亮、星辰；而后说到人类。如此渺小，又如此伟大。在月球上望去，不过是微不可见的尘埃，甚至根本无从辨认。然而，“令祂统治祢手的造化，将一切放在祂的脚下”。

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