教宗良接见圣奥斯定会修女：没有真理的文化只是权力的工具

教宗劝勉耶稣及圣母之仆奥斯定修女会的修女们：你们要重申继续服膺会祖德肋撒·斯比内利修女的神恩，在试探中保持耐心，在传教和培育上要有勇气。

（梵蒂冈新闻网） 7月5日上午，教宗在梵蒂冈枢密会议厅接见了约40位耶稣及圣母之仆圣奥斯定（Serve di Gesù e Maria）修女会的修女们。她们以圣奥斯定会熟悉的圣歌《我爱你太迟》（Tardi t'amai）迎接教宗，这首歌浓缩了希波主教皈依的心路历程。该修会意大利省会议结束之后，修女们前来梵蒂冈晋见教宗。教宗指出，这一周是“祈祷、分辨和共同规划”的时期，同时也“重申继续服膺你们的会祖、可敬者德肋撒·斯比内利修女（Maria Teresa Spinelli）的神恩”。教宗还鼓励修女们，让修会的名字常能引领她们。

一种远离世俗的文化

教宗继续表示，在试探中要有耐心，因为正是在这些试探中，天主重申祂的忠信；在传教中要有勇气，“让你们所投入的教育事业培养心智，以及能聆听、热爱人类的心灵”。教宗强调：“我们知道，没有真理的文化，终将沦为权力的工具：它非但无法解放人的良知，反而依照市场、潮流或世俗的成功，予以混淆和扭曲。

教宗最后邀请修女们重读圣奥斯定的著作《论导师》（De Magistro）。在这部作品中，这位伟大的教会圣师指出：“外在的教导应常引领人与内在的导师，耶稣相遇。”

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