教宗良十四世接见意大利总理梅洛尼

意大利部长会议主席梅洛尼7月2日晋见教宗良十四世。随后，梅洛尼总理与帕罗林枢机和加拉格尔总主教在圣座国务院进行了会谈。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月2日在梵蒂冈宗座大楼接见了意大利部长会议主席梅洛尼（Giorgia Meloni）女士。这是梅洛尼总理与教宗的首次正式会晤。

此前，他们二人已两次见面。一次是在今年5月18日，教宗就职弥撒后的简短交谈；另一次是在6月21日政府领导人的禧年庆典机会上，两人进行了简短的问候。

7月2日，梅洛尼总理晋见教宗后，前往圣座国务院与圣座国务卿帕罗林枢机进行了会谈，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教在场陪同。

圣座新闻室的公告指出，双方“在亲切交谈中”，强调了圣座与意大利之间“现存的良好关系”，并提到“对乌克兰和中东地区的和平，以及加沙人道主义援助的共同承诺”。

公告指出，在交谈中，“双方讨论了一些有关双边关系的问题，以及天主教会和意大利社会关注的议题”。

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