教宗良十四世：人工智能的发展应与人类和社会价值观并行

教宗良近日致函在瑞士日内瓦举行的“2025人工智能向善全球峰会”，重申了有必要对新兴科技进行“地方性与全球性的协调管理”。教宗指出尽管这些新兴科技具有“快速”和“高效”地执行任务的能力，但也强调，这些新兴科技是无法取代“道德分辨”以及真实人际关系所蕴含的丰富内容。

（梵蒂冈新闻网）人类如今正处于“十字路口”。一方面，是人工智能的潜能，它能以“惊人的速度和效率”完成任务；另一方面，则是它无法进行“道德分辨”和建立真正人性化的关系。未来应走的道路，是一条“地方性与全球性协调管理”的路，并在尊重真正“社会性”价值中，引导新兴科技的发展。

这是教宗良十四世于7月10日致函“2025人工智能向善全球峰会”（AI for Good Summit 2025）中的核心内容，该信函由圣座国务卿帕罗林枢机署名。该峰会由国际电信联盟（ITU）主办，并与联合国若干机构合作，在瑞士政府赞助下，7月7日至11日于日内瓦举行，旨在推动将人工智能纳入应对全球发展挑战的解决方案中。

连结人类大家庭

在信函中，教宗首先祝贺国际电信联盟成立160周年和在推动“全球合作”方面所做的不懈努力，即致力于让全球人民都能共享通讯科技所带来的福祉。教宗指出，通过各种可用的方法“连结人类大家庭”是一项极具挑战性的任务，尤其是在“乡村和低收入地区”，目前仍有约26亿人无法使用这些通讯科技。

正在进行的“数字革命”

由人工智能主导的数字革命所带来的巨大潜能，使人类处在十字路口。教宗写道，这场数字革命的影响深远且广泛，涵盖教育、就业、医疗、管理、军事和传播领域。这场“划时代的变革”需要人类有责任感和分辨的能力来搭建“对话的桥梁”，以促进兄弟情谊，并确保人工智能始终服务于全人类。教宗指出，必须思考人工智能的“人类学”与“伦理”的意涵，价值观受到威胁，需要有相关的责任和规范守则来保护这些价值观。

日益增长的“人类责任感”

尽管人工智能能够“模拟人类推理的某些方面”，并以惊人的效率完成任务，但它仍然无法替代真正的道德分辨和建立“真正的人际关系”。教宗强调，这些科技的发展，必须与人类和社会的价值观，能做出合乎良知判断的能力以及日益增长的人类责任感并行。

以人为本的规范体系

教宗进一步表示，科技系统的“伦理“使用责任，首先落在开发者、管理者与监管者身上。然而，每一位用户也都承担著一部分责任。因此，教宗呼吁推出一套以人为本的“规范体系”，不应仅仅以“实用性或效率”作为唯一标准。

秩序与安宁

最后，教宗援引圣奥斯定在《天主之城》（De Civitate Dei）中提出的概念：秩序带来安宁（tranquillitas ordinis）。为推动一个更具人性化的社会，建立“和平与公正的社会”，以及服务于整体发展与人类大家庭的共同福祉，这是一个不容忽视的方面。

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