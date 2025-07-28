教宗深切担忧加沙平民：他们饥肠辘辘，暴露于死亡危险下

教宗良十四世为世界各地的战争受害者发出呼吁。他格外担忧加沙平民，吁请释放人质、完全尊重人道主义法。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月27日主日在三钟经祈祷活动中说：「我的心与世界各地所有遭受战争和暴力之苦的人同在。」提到在泰国和柬埔寨边境冲突中受到影响的人，「尤其是儿童和流离失所的家庭」，以及「叙利亚南部暴力的受害者」，教宗祈愿「和平之王能启发所有人去寻求对话与修和」。

深切担忧加沙百姓

近日，加沙地带医院满是瘦如柴骨的幼童的照片流传开来。当地百姓已经忍饥受饿好几个月，导致死亡人数上升，尤其是最脆弱者的死亡数字急遽攀升。为此，教宗说：「我怀著深切的担忧关注加沙严重至极的人道处境，那里的平民百姓被饥饿所压垮，持续暴露在暴力和死亡的危险下。」

呼吁

教宗疾呼道：「我再次沉痛地呼吁停火、释放人质，以及完全尊重人道法。每个人都有天主赋予的内在尊严。我催促在所有冲突中的各方都要承认这份尊严，停止每一个与之相反的行动。我吁请为所有民族的和平未来进行谈判，抵拒那会殃及未来的一切。」

教宗最后将冲突中所有无辜的受害者，以及那些有能力终止冲突的领导人，都托付于和平之后圣母玛利亚。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html