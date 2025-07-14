教宗三钟经：只要为生命效劳，就能承受永生

教宗良十四世在罗马近郊冈道尔夫堡夏宫门口带领信众诵念《三钟经》。他提醒基督徒，只要在服务与爱中照顾他人，就能承受永生。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世正在罗马近郊的冈道尔夫堡夏宫度过夏日时光，7月13日主日在夏宫门口带领聚集在自由广场上的信众诵念《三钟经》。念经前，他省思了主日福音中对耶稣提出的一个疑问：「师傅，我应当做什么，才能继承永生？」（参阅：路十25）

教宗指出，这个人提出的疑问表达出人心深处的渴望，也就是「一个没有失败、罪恶和死亡的生活」。教宗强调，我们绝不可能靠蛮力或讨价还价去获得永生，而是必须予以继承。

「永生是唯有天主能施予的，它有如遗产那样传给我们，如同父母对子女所做的一样。」正因如此，耶稣敦促我们承行天主的旨意，意即要全心全意爱天主，并要爱人如己（参阅：路十27、申六5、肋十九18）。

「每当我们做这两件事情时，我们就回应了天父的爱。天主的圣意即为生命的法则，天父率先亲自遵守，在祂的圣子耶稣内无条件地爱我们。」

教宗鼓励众基督徒注视耶稣，以寻获真爱的意义，即：「爱付出而不占有，宽恕而不苛求，援助而从不离弃。」正如天主在耶稣基督内亲近世人，我们也要照顾周围的人。「效法救世主耶稣的榜样，我们也蒙召带去安慰与希望，尤其要带给气馁和绝望的人。」

教宗最后重申，最大的诫命是爱天主和爱近人，这条诫命高过于人定的所有律法，并且赋予它们真正的意义。「为获得永生，我们不必欺骗死亡，却只要为生命效劳，也就是在相处时照顾他人。」尽力为生命服务，我们就会成为「日常生活中的和平缔造者」。

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