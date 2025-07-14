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2025.07.13 Angelus 2025.07.13 Angelus   (@Vatican Media)
教宗
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教宗三钟经：只要为生命效劳，就能承受永生

教宗良十四世在罗马近郊冈道尔夫堡夏宫门口带领信众诵念《三钟经》。他提醒基督徒，只要在服务与爱中照顾他人，就能承受永生。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世正在罗马近郊的冈道尔夫堡夏宫度过夏日时光，7月13日主日在夏宫门口带领聚集在自由广场上的信众诵念《三钟经》。念经前，他省思了主日福音中对耶稣提出的一个疑问：「师傅，我应当做什么，才能继承永生？」（参阅：路十25）

教宗指出，这个人提出的疑问表达出人心深处的渴望，也就是「一个没有失败、罪恶和死亡的生活」。教宗强调，我们绝不可能靠蛮力或讨价还价去获得永生，而是必须予以继承。

「永生是唯有天主能施予的，它有如遗产那样传给我们，如同父母对子女所做的一样。」正因如此，耶稣敦促我们承行天主的旨意，意即要全心全意爱天主，并要爱人如己（参阅：路十27、申六5、肋十九18）。

「每当我们做这两件事情时，我们就回应了天父的爱。天主的圣意即为生命的法则，天父率先亲自遵守，在祂的圣子耶稣内无条件地爱我们。」

教宗鼓励众基督徒注视耶稣，以寻获真爱的意义，即：「爱付出而不占有，宽恕而不苛求，援助而从不离弃。」正如天主在耶稣基督内亲近世人，我们也要照顾周围的人。「效法救世主耶稣的榜样，我们也蒙召带去安慰与希望，尤其要带给气馁和绝望的人。」

教宗最后重申，最大的诫命是爱天主和爱近人，这条诫命高过于人定的所有律法，并且赋予它们真正的意义。「为获得永生，我们不必欺骗死亡，却只要为生命效劳，也就是在相处时照顾他人。」尽力为生命服务，我们就会成为「日常生活中的和平缔造者」。

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2025 Jul 14, 08:36

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。