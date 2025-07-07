教宗三钟经：为天主的国作见证

教宗本月6日诵念三钟经时敦促信众说，“即使被许多事物淹没”，也要为自己的生命寻求“更圆满”的意义。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月6日主日在梵蒂冈宗座大楼书房窗口主持诵念三钟经活动。他在念经前的讲话中，强调了每位信徒蒙召以自己的独特性参与福传的“使命”。

当天福音记载耶稣派遣七十二门徒传教的情景（参阅：路十1-12，17-20）。教宗解释说，“七十二”是一个“象征性”的数字，反映了“希望”的普世幅度。“这正是天主的心胸宽广，祂的庄稼多，就是说天主持续在世界上工作，让祂所有的子女都能感受到祂的爱，并获得救恩。”

“慷慨地”在每个人心中撒种，在他们心中播下“对无限、圆满生命”和救恩的渴望，这救恩能使他们“获得”自由。即使被“诸多事物淹没”，庄稼仍能生长。事实上，当今的人仍在“渴望更深层的真理”。“他们寻求生命更圆满的意义，渴求正义，内心渴望永生”。

即使庄稼多而工人少，“在上主撒播的田地里工作”的少数人，也“能以耶稣的目光”识别那已成熟待收割的好麦子。

教宗良十四世敦促信友们，要因沦为“外在标签”的信仰而心中不安。今天教会和世界需要的不是“参与一些零星活动”的人，而是“充满爱的门徒”，能在各地为天主的国作证的人。

要实现这一切，不需要太多理论，而是一种不可或缺的实践，即回应耶稣的邀请：“你们应当求庄稼的主人”。教宗说，“首先，要与上主建立关系，培养与祂对话。如此，祂将使我们成为祂的工人，并派遣我们到世界上的田地里，为祂的国作见证。”

最后，教宗恳求圣母玛利亚为我们转祷，“在跟随上主的道路上”陪伴我们每个人，“使我们也能成为天国中喜乐的工人”。

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