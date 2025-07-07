搜索

搜索

搜索

简中简体中文
教宗
繁體

教宗三钟经：为天主的国作见证

教宗本月6日诵念三钟经时敦促信众说，“即使被许多事物淹没”，也要为自己的生命寻求“更圆满”的意义。

梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月6日主日在梵蒂冈宗座大楼书房窗口主持诵念三钟经活动。他在念经前的讲话中，强调了每位信徒蒙召以自己的独特性参与福传的“使命”。

当天福音记载耶稣派遣七十二门徒传教的情景（参阅：路十1-12，17-20）。教宗解释说，“七十二”是一个“象征性”的数字，反映了“希望”的普世幅度。“这正是天主的心胸宽广，祂的庄稼多，就是说天主持续在世界上工作，让祂所有的子女都能感受到祂的爱，并获得救恩。”

“慷慨地”在每个人心中撒种，在他们心中播下“对无限、圆满生命”和救恩的渴望，这救恩能使他们“获得”自由。即使被“诸多事物淹没”，庄稼仍能生长。事实上，当今的人仍在“渴望更深层的真理”。“他们寻求生命更圆满的意义，渴求正义，内心渴望永生”。

即使庄稼多而工人少，“在上主撒播的田地里工作”的少数人，也“能以耶稣的目光”识别那已成熟待收割的好麦子。

教宗良十四世敦促信友们，要因沦为“外在标签”的信仰而心中不安。今天教会和世界需要的不是“参与一些零星活动”的人，而是“充满爱的门徒”，能在各地为天主的国作证的人。

要实现这一切，不需要太多理论，而是一种不可或缺的实践，即回应耶稣的邀请：“你们应当求庄稼的主人”。教宗说，“首先，要与上主建立关系，培养与祂对话。如此，祂将使我们成为祂的工人，并派遣我们到世界上的田地里，为祂的国作见证。”

最后，教宗恳求圣母玛利亚为我们转祷，“在跟随上主的道路上”陪伴我们每个人，“使我们也能成为天国中喜乐的工人”。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 Jul 07, 12:21

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

阅读全部 >

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。