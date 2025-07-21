教宗三钟经：天主来叩门，教会应是向所有人敞开的家

教宗良十四世在罗马近郊冈道尔夫堡夏宫第二次带领信众诵念《三钟经》。他在要理讲授中提醒大家，夏季是一段“放慢脚步”的时光，也是一个与耶稣相遇的机会，并从中学习款待的艺术。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于7月20日主日，第二次在罗马近郊冈道尔夫堡夏宫带领信众诵念《三钟经》。在要理讲授中，教宗以“款待”为主题，提及亚巴郎与撒辣，以及玛尔大与玛利亚姊妹的款待精神：“我们每一次接受主的邀请，参与祂的晚餐、参与感恩圣祭，其实是天主亲自来为我们服务。”

教宗指出，“我们的天主懂得先成为客人，即使在今天，祂也站在我们门外叩门（参阅 默三20）”。接著，教宗用意大利语中“款待”一词来解释这层意义，指出这个词既可以是“款待他人的人，也可以是被款待的人”。教宗表示，这个主日“我们可以默想彼此款待的作用，若缺少款待，我们的生命将变得贫乏。”

走出自我

教宗强调，“无论是款待他人，还是接受他人的款待，都需要谦逊”，因为“这需要细腻、留意和开放的心”。玛尔大因忙于准备款待耶稣而差点错过与主相遇的喜乐。尽管玛尔大慷慨，但这些忙碌能使她错过一种“比慷慨本身更美”的事物，那就是走出自我。

有必要放慢脚步

玛尔大和玛利亚以不同的方式与耶稣相遇。玛尔大忙碌于物质上的准备，玛利亚却“仿佛失去了对时间的感觉，被耶稣的话语深深吸引”。教宗指出，玛利亚抓住了时机，玛尔大则会错过这份本可带来喜乐的亲密相处。教宗表示，夏季能帮助我们“放慢脚步”，更加相似玛利亚，以及学习款待的艺术。

款待与被款待

教宗指出, “度假产业（industria delle vacanze）向我们兜售各种体验，但那并不是我们要寻找的东西”，与天主、大自然和他人的相遇，是免费的。“我们需要做的，只是成为客人”，学会“款待与被款待”。“当年老的亚巴郎与撒辣以平静的心款待上主时，就得到了那份生育的恩典”。

最后，教宗邀请圣母玛利亚为我们转祷，她在自己的腹中款待了耶稣，并与若瑟一同给予祂一个家。在玛利亚身上闪耀著我们和教会的圣召，即为所有人敞开的家，继续迎接在门前叩门的上主。

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