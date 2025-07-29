刚果（金）一天主教堂遭袭，教宗对遇难者表示深切哀悼

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄发给刚果（金）主教团主席的唁电中，教宗良十四世为该国科曼达村的阿努阿丽特教堂遇袭表示哀悼。此次袭击由“民主同盟军”制造，已造成至少40人遇难。教宗强调：“这场悲剧更加促使我们致力于该地区饱受苦难民众的整体人类发展。”

（梵蒂冈新闻网）7月27日晚上，刚果民主共和国东部伊图里（Ituri）省科曼达（Komanda）村的一座天主教堂遭遇袭击。在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名，寄发给该国主教团主席、卢本巴希（Lubumbashi）教省总主教穆加鲁（Fulgence Muteba Mugalu）的唁电中，教宗良十四世对此次袭击事件表示“震惊”和“深切悲痛”。

教宗致以深切哀悼

教宗还向遇袭的阿努阿丽特（Bienheureuse-Anuarite）堂区致以哀悼，袭击导致众多参与敬礼活动的信徒丧生。圣父教宗与“深受重创的家庭和基督徒团体一同哀悼，向他们表示关怀，并保证为他们祈祷”。教宗强调：“这场悲剧更加促使我们致力于该地区饱受苦难民众的整体人类发展。”

愿殉道者的血成为和平的种子

尽管该地已不止一次遭遇恐怖袭击，教宗在此次暴力事件发生的次日仍然表达了对稳定与和平的期望，并祈祷这些殉道者的鲜血成为和平、和解、兄弟情谊以及对全体刚果人民的爱的种子。

最后，教宗向科曼达村阿努阿丽特堂区颁赐宗座降福，特别赐予那些“处在悲痛中的家庭，刚果民主共和国的子女，以及整个国家”。

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